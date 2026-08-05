Congo-Kinshasa: 'Nuit des légendes de la Rumba' - La Diva Faya Tess à Kinshasa pour sublimer l'évènement

Une des meilleures voix féminines de la musique et légende de la Rumba congolaise, la chanteuse Faya Tess est à Kinshasa pour auréoler la "Nuit des légendes de la Rumba" prévue le 8 août au Fleuve Congo Hôtel, dans le cadre du festival international des étoiles (Fiet).

« Oui ! Le travail, nous appelle au pays. Je serai avec vous le 8 août 2026 à la "Nuit des légendes de la Rumba" congolaise qui est une initiative à soutenir et pérenniser pour rendre hommage aux artisans musiciens actifs et vétérans qui ont façonné notre Rumba, devenue patrimoine mondial de l'humanité. Je remercie l'initiateur Serge Kayembe », a déclaré la cantatrice de la Rumba.

« Je suis là en chair et en os. Ça fait toujours plaisir lorsque la nation reconnaît la grandeur de ses dignes fils et filles qui contribuent chacun dans son domaine pour le rayonnement et le développement de la RDC », a-t-elle dit.

Faisant partie des étoiles, Faya estime que cet évènement consacré aux légendes de la Rumba est une aubaine pour dynamiser et établir une courroie de transmission à la génération montante et aussi une occasion de partager l'expérience ainsi que le bonheur de cette belle musique qui fait la fierté de tout un peuple.

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Figure phare de la "Nuit des légendes", la chanteuse respire et vie de cette musique. Faya est une des rares chanteuses qui n'a jamais dérogé à la religion et surtout aux normes de l'art.

« Nous allons encore une fois célébrer notre Rumba, notre identité culturelle. Car le Congo ne peut exister sans la Rumba (...) Pour moi, la Rumba est comme de l'eau. Or l'eau c'est la vie. Donc, la Rumba est toute une vie, une culture, un esprit... Une musique très riche mais difficile qui a beaucoup ses exigences », a soutenu la cantatrice.

21 légendes annoncées à la fête de la Rumba

Cet évènement culturel, renseigne-t-on, va réunir pour la première fois à Kinshasa, plus de 21 gardiens du temple de la Rumba congolaise pour un devoir de mémoire, un passage de relais et un transfert générationnel.

« Venons les honorer de leur vivant et leur dire merci. Afin de préserver, de pérenniser et d'assurer la transmission générationnelle de la Rumba congolaise, célébrons ensemble celles et ceux qui ont écrit son histoire. Rejoignez-nous à » La Nuit des légendes de la Rumba », une soirée d'hommage dédiée à nos illustres prédécesseurs, gardiens de ce patrimoine culturel immatériel et contribuez à faire vivre la Rumba congolaise pour les générations présentes et futures », a signifié Serge Kayembe, opérateur culturel et promoteur de l'évènement.

Ancienne protégée du Seigneur Tabu Ley (icône de la musique africaine) dans l'orchestre Afrisa International, Faya Tess, appelée la "Sirène d'eau douce", est une voix grave et subliminale qui a marqué et continue à défendre la culture congolaise à travers la Rumba, sa musique de prédilection.

Près de 40 ans de carrière, elle qui est basée en France, demeure active grâce à son projet discographique "Au temps de classiques " qui vise à vénérer les pionniers de la Rumba congolaise, en actualisant leurs oeuvres musicales. Cette belle initiative saluée par les mélomanes a permis à la chanteuse de maintenir sa place dans l'arène musicale.

Héritière historique de cette musique de deux rives du Congo, la doyenne Faya Tess est reconnue comme Ambassadrice de la Rumba sur la scène internationale, selon l'Unesco.