Maroc: L'UE se rend à l'évidence - Aucune politique migratoire ne peut se décréter sans Rabat

En refermant le dossier de Sebta, Bruxelles a surtout redécouvert cette réalité que le Maroc lui rappelle depuis des années : aucune politique migratoire crédible ne peut s'écrire et être pensée sans Rabat.

La réunion de Bruxelles était censée afficher l'unité retrouvée. Elle y est parvenue. Mais, elle a aussi révélé autre chose. Pendant plusieurs jours, les principales divergences ne sont pas apparues entre Rabat et Bruxelles, mais entre les Européens eux-mêmes. Les uns réclamaient davantage de fermeté, d'autres mettaient en garde contre les réactions dictées par l'émotion, tandis que certains gouvernements tentaient de transformer Sebta en démonstration politique sur l'avenir de la politique migratoire européenne.

Une Europe qui s'est surtout regardée elle-même

Le résultat est presque paradoxal. Cette crise a davantage mis en lumière les désaccords internes de l'Union européenne qu'une quelconque rupture avec le Maroc. Lorsque les ministres se sont finalement retrouvés autour de la même table, le ton avait d'ailleurs radicalement changé. Les appels au dialogue avaient remplacé les déclarations martiales. La coopération reprenait naturellement sa place.

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Les crises ont parfois cette étrange vertu de révéler ce que les périodes de calme finissent par faire oublier. Pendant quelques jours, Sebta a occupé les unes de la presse européenne. Les images de milliers de migrants convergeant vers l'enclave, les déclarations alarmistes, les accusations croisées et les débats enflammés ont donné l'impression d'une Europe soudainement confrontée à une situation inédite.

Pourtant, la véritable nouveauté ne réside peut-être pas dans la crise elle-même. Elle réside dans ce qu'elle a révélé. Réunis mardi à Bruxelles, les ministres européens de l'Intérieur avaient officiellement pour mission de tourner la page d'un épisode qui avait ébranlé l'Union européenne.

Au terme de plusieurs heures d'échanges, les Vingt-Sept ont affiché leur solidarité avec l'Espagne et voulu refermer rapidement la parenthèse. Mais derrière les communiqués apaisants, une autre lecture s'impose. Sebta a rappelé à l'Europe une évidence que la géographie, elle, n'avait jamais oubliée : la sécurité de sa frontière méridionale commence d'abord au Maroc.

Quand la géographie reprend ses droits

Les crises ont ceci de particulier qu'elles balaient en quelques heures les certitudes accumulées pendant des années. Depuis longtemps, la coopération entre Rabat et les capitales européennes en matière migratoire est devenue presque invisible tant elle semblait fonctionner. Les départs diminuaient, les réseaux étaient contenus, les drames moins fréquents.

Cette discrétion avait fini par faire oublier l'essentiel. La stabilité n'est jamais acquise. Il aura suffi de quelques journées de forte pression migratoire pour que toute l'Europe redécouvre combien son équilibre dépend également de ce qui se passe sur l'autre rive de la Méditerranée. La crise n'a donc pas changé la géographie. Elle a changé le regard porté sur la géographie.

Au-delà des polémiques

Cette évolution rejoint d'ailleurs l'analyse formulée quelques jours plus tôt (31 juillet) par l'Internationale socialiste. Sans désigner les responsabilités de tel ou tel Etat, elle rappelait que les mouvements migratoires constituent un phénomène mondial complexe, nourri par les conflits, les inégalités, les réseaux criminels, mais aussi par les instrumentalisations politiques et les campagnes de désinformation qui accompagnent désormais presque chaque crise. Une grille de lecture qui dépasse largement le seul épisode de Sebta.

Vue de Rabat, la crise de Sebta rappelle une évidence souvent éclipsée par les polémiques : les migrations ne se résolvent ni à coups de communiqués indignés ni par des surenchères sur les réseaux sociaux. Elles exigent de la coopération, de la constance et une connaissance du terrain que seule une approche de long terme peut offrir. C'est précisément cette réalité que la réunion de Bruxelles semble avoir fini par consacrer, en replaçant le partenariat avec le Maroc au coeur de la réponse européenne.

Le Maroc n'est plus un simple voisin

C'est probablement la principale leçon de cette séquence. Pendant longtemps, le Royaume était surtout présenté comme un pays de transit chargé d'endiguer les départs vers l'Europe. Aujourd'hui, il apparaît de plus en plus comme un partenaire stratégique dont dépend une partie de la stabilité méditerranéenne. La nuance est importante. On ne sollicite pas un partenaire stratégique uniquement lorsque survient une crise. On construit avec lui une vision commune.

Les chiffres communiqués par Madrid à l'issue des événements illustrent d'ailleurs cette réalité. L'immense majorité des migrants entrés à Sebta avaient déjà regagné le Maroc quelques jours plus tard. Ce retour rapide au calme n'est pas seulement le signe d'une crise qui s'apaise. Il témoigne aussi de l'efficacité d'une coopération bilatérale qui, malgré les tensions inévitables, continue de produire des résultats concrets.

Une leçon pour Bruxelles... et pour demain

La crise de Sebta ne règlera évidemment pas les défis migratoires auxquels l'Europe sera confrontée dans les prochaines années. Les causes profondes des migrations demeurent : conflits, pauvreté, instabilité politique, changement climatique, réseaux criminels et aspirations légitimes à une vie meilleure.

Mais elle laisse une leçon que Bruxelles aurait tort d'oublier. Les frontières ne se protègent pas uniquement avec des règlements, des sommets ou des déclarations. Elles se protègent aussi par la confiance, la coopération et une diplomatie patiente. Le Maroc l'a compris depuis longtemps, il y a de cela près de deux décennies. L'Europe, bizarrement, ne semble l'avoir redécouverte ou retenue qu'aujourd'hui.

Le regard du Bled

L'ironie est finalement assez savoureuse. Pendant quelques jours, une partie de l'Europe a parlé du Maroc comme si le Royaume était au coeur du problème. Quelques jours plus tard, les mêmes responsables referment le dossier en admettant, implicitement, qu'aucune réponse durable ne peut être envisagée sans lui.

Les crises passent. Les communiqués s'oublient. Les polémiques s'essoufflent. La géographie, elle, demeure. Et elle continue de rappeler à Bruxelles une vérité que Rabat connaît depuis longtemps : avant d'être un défi européen, Sebta est surtout le point où l'Europe mesure, parfois dans l'urgence, combien le Maroc est devenu un acteur incontournable de la stabilité de son voisinage méridional.