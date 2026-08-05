Afrique: L'Angola assiste à la signature de l'accord sur la délimitation de la frontière entre le Gabon et la Guinée équatoriale

Luanda — L'Angola a assisté, mardi à Addis-Abeba, à la signature d'un accord d'engagement conjoint entre le Gabon et la Guinée équatoriale, destiné à mettre un terme à un différend territorial de longue date entre les deux pays.

Le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, a pris part à la cérémonie, organisée au siège de l'Union africaine, en marge de la 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'organisation continentale.

Selon un communiqué du ministère angolais des Relations extérieures transmis à l'ANGOP, l'accord établit les mécanismes nécessaires à la mise en oeuvre intégrale et coordonnée de l'arrêt rendu le 19 mai 2025 par la Cour internationale de Justice (CIJ) sur la délimitation des frontières terrestre et maritime, ainsi que sur la souveraineté des îles Mbanié (Mbañe), Cocotiers (Cocoteros) et Conga, situées dans la baie de Corisco.

L'accord met officiellement un terme à un différend territorial et portant sur les ressources naturelles entre les deux États voisins, qui perdurait depuis plus d'un demi-siècle.

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Le texte témoigne de l'engagement des États membres et de l'Union africaine en faveur du règlement pacifique des conflits et réaffirme le principe des « solutions africaines aux défis africains », en démontrant la capacité du continent à résoudre ses différends par des moyens diplomatiques et juridiques, précise le communiqué.

Conformément à l'accord, des commissions techniques bilatérales seront créées afin de procéder à la démarcation physique de la frontière et d'assurer la gestion concertée des ressources maritimes partagées dans la région de la baie de Corisco.

Le Gabon et la Guinée équatoriale se sont également engagés à transformer cette ancienne zone de litige en un espace de codéveloppement, d'exploitation pacifique des hydrocarbures et de coopération transfrontalière.

À cette occasion, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a félicité les chefs d'État des deux pays pour leur sens des responsabilités politiques et a qualifié cet accord d'exemple pour l'Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA).

Il a souligné l'importance de cette entente pour les efforts continentaux visant à « Faire taire les armes en Afrique », grâce au recours aux mécanismes juridiques et diplomatiques de règlement des conflits.

En qualité de témoin de la cérémonie, le ministre Téte António a réaffirmé le soutien de l'Angola et de la région de l'Afrique centrale aux initiatives visant à consolider la stabilité politique, le respect des frontières internationales et l'intégration économique régionale.