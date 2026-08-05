Algérie: Le Premier ministre préside la cérémonie de signature de deux accords de coopération industrielle

ALGER — Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a présidé, mercredi à Alger, la cérémonie de signature de deux accords de coopération industrielle dans le domaine de la sous-traitance mécanique entre la Société de maintenance de l'Est (SME), filiale du groupe GICA, et Stellantis El Djazaïr ainsi que la société IDENET.

La cérémonie de signature s'est déroulée en marge de l'inauguration par le Premier ministre, de l'usine de production de plaquettes de frein et de leurs accessoires, relevant de la SME, en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, du ministre de l'Industrie, M. Yahia Bachir, du ministre des Finances, M. Abdelkrim Bouzred, ainsi que de plusieurs responsables et opérateurs économiques.

Ces deux accords s'inscrivent dans le cadre du développement des partenariats économiques, du soutien à la sous-traitance industrielle et du renforcement du positionnement du produit national sur le marché local.

Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a procédé, plus tôt à Alger, à la mise en service d'une usine de production de plaquettes de frein et de leurs accessoires.

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L'inauguration de cette usine située dans la zone industrielle de Reghaïa intervient en application des instructions du président de la République, visant à valoriser les biens récupérés dans le cadre des affaires de corruption, à les réintégrer dans le circuit économique national et à les transformer en projets productifs à rentabilité économique, contribuant ainsi à la création de valeur ajoutée, à la génération d'emplois et au soutien de l'investissement national.

Cette usine est appelée à renforcer les capacités de production nationales, à contribuer à la satisfaction des besoins du marché local, à réduire la facture des importations et à ouvrir des perspectives d'exportation vers les marchés extérieurs.