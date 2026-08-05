Afrique: L'Angola à l'Assemblée ordinaire de l'ASEA au Ghana

Luanda — Les entreprises publiques angolaises du secteur de l'énergie participent depuis lundi, à Accra (Ghana), à la 60e Assemblée générale ordinaire de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique (ASEA).

Cet événement, qui se déroule jusqu'à vendredi, réunit des entreprises, des opérateurs et des experts africains pour analyser les défis majeurs du secteur, renforcer la coopération régionale et promouvoir des solutions de développement durable à travers le continent.

La délégation angolaise est conduite par le président du Conseil d'Administration de PRODEL et vice-président de l'ASEA pour la région Afrique australe, Pedro Afonso, et comprend des représentants des sociétés RNT et de l'ENDE.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur général adjoint de la Société égyptienne d'électricité (Egyptian electricity holding company - EEHC), Mohamed Abdelatif, a souligné l'importance stratégique de l'énergie pour le développement national, affirmant que « l'énergie n'est pas seulement essentielle à la société, mais fondamentale pour toute Nation ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les participants examinent des questions d'intérêt commun pour le secteur africain de l'électricité, le rapport d'activité de l'association, les états financiers des années précédentes ainsi que les stratégies visant à renforcer la coopération technique et institutionnelle entre les membres de l'ASEA.

Dans un communiqué transmis à l'ANGOP, PRODEL a souligné que la participation de l'Angola à cet événement renforce le rôle des entreprises nationales au sein des plateformes clés de coopération africaine, favorise l'échange d'expériences et l'innovation, et encourage le renforcement des partenariats d'interconnexion régionale afin de garantir la sécurité énergétique de la région.