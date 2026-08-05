Nigeria: Une revalorisation salariale historique pour les forces armées au pays

Le président nigérian Bola Tinubu a approuvé une importante augmentation des salaires des membres des forces armées, une mesure présentée comme l'une des plus importantes jamais accordées au personnel militaire du pays. Cette décision vise à améliorer les conditions de vie des soldats et à renforcer leur motivation dans un contexte marqué par de nombreux défis sécuritaires.

La nouvelle grille salariale, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026, bénéficiera à près de 250 000 militaires. Les hausses varieront selon le grade : les soldats allant du rang de simple militaire à celui de sergent-chef recevront une augmentation pouvant atteindre 80 %, les adjudants jusqu'aux colonels verront leur salaire progresser de 50 %, tandis que les officiers supérieurs au grade de colonel — c'est-à-dire à partir de général de brigade — bénéficieront d'une hausse de 30 %.

Cette réforme entraînera une augmentation significative de la masse salariale annuelle des forces armées, qui passera d'environ 660 milliards à 924 milliards de nairas. Selon les autorités, cet investissement s'inscrit dans une stratégie plus large visant à moderniser l'armée et à renforcer son efficacité opérationnelle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Nigeria fait face depuis plusieurs années à de multiples menaces sécuritaires, notamment les attaques des groupes jihadistes Boko Haram et ISWAP, les enlèvements contre rançon et les violences menées par des groupes armés dans plusieurs régions du pays. Le gouvernement estime que l'amélioration des conditions de rémunération des militaires contribuera à soutenir leur engagement sur le terrain et à consolider les capacités de défense du pays.