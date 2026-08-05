Congo-Kinshasa: Un bateau avec une suspicion d'Ebola intercepté avant son arrivée à Kinshasa

En RDC, la 17e épidémie d'Ebola est désormais la plus importante que le pays a connue avec plus de 3 800 cas et 1 751 décès confirmés. Actuellement, cinq provinces sont touchées, mais une propagation possible de l'épidémie reste une inquiétude. Ce mercredi 5 août, un bateau suspect naviguant sur le fleuve Congo a été intercepté par les autorités à son arrivée dans la province de Kinshasa.

Le Yingfeng 2 est arrivé à la mi-journée au port de Maluku, au nord de la ville-province de Kinshasa, après une alerte due à la présence sur ce bateau d'un cas suspect d'Ebola. On estime qu'il y a plus de 200 personnes à bord. Ces dernières ont été accueillies par un dispositif sanitaire important. Des tentes ont été installées et des équipes médicales de l'OMS, du ministère de la Santé, entre autres, ont été déployées.

Tous les passagers vont être examinés. Les cas suspects vont être isolés et prélevés pour poser un diagnostic. Les équipes vont essayer d'identifier tous les contacts non symptomatiques pour les mettre en quarantaine. Le bateau doit être désinfecté.

Une alerte déclenchée par le passage d'un cas probable à bord

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Ce bateau a quitté Kisangani, capitale provinciale de la Tshopo et ville récemment touchée par l'épidémie, le 20 ou 21 juillet dernier. Lors de son passage dans la Mongala, la province voisine en descendant le fleuve Congo, un passager a présenté des symptômes proches de ceux d'Ebola.

Cet homme est donc descendu du bateau et a été pris en charge au centre de santé de Bongela. Il est décédé lors de son transfert à l'hôpital de référence de la zone de Pimu. Il n'a pas pu être prélevé avant son inhumation, mais son tableau clinique a alerté les autorités qui ont donc retracé son parcours et mis le bateau sous surveillance.

La priorité maintenant est de remonter les cas contacts de cette personne et de vérifier si à Maluku personne n'est à risque, mais aussi tout le long de son parcours sur le fleuve.