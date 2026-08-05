Tunisie: Kairouan se pare de blanc et de bleu pour la célébration du Mouled

À l'approche des festivités du Mouled, le secrétaire général de la municipalité de Kairouan exhorte les habitants et les commerçants à repeindre les façades des constructions pour donner un coup de fraîcheur à la ville. Une initiative citoyenne destinée à redonner son éclat historique à la cité pour une pareille occasion.

En effet, la ville de Kairouan va revêtir ses plus beaux habits de lumière à l'occasion des célébrations de la naissance du Prophète SAWS. Dans cette optique, le secrétaire général de la municipalité a invité les habitants, commerçants, artisans et gérants d'établissements publics de la région à s'impliquer activement dans l'embellissement de l'espace urbain afin de présenter la ville sous son meilleur jour. Les consignes esthétiques restent fidèles à l'identité visuelle de la ville sainte, préconisant un rafraîchissement complet des façades à l'aide d'une peinture blanche éclatante, alors que les portes et les cadres de fenêtres devront être repeints avec le bleu azur traditionnel et emblématique qui caractérise le charme architectural kairouanais.

Cette vaste campagne de nettoyage et d'harmonisation chromatique s'inscrit pleinement dans ces préparatifs séculaires. En mobilisant l'ensemble de la communauté locale, l'autorité municipale souhaite magnifier le paysage de la vieille ville afin d'offrir un accueil mémorable aux fidèles. L'enjeu est également économique et social pour les souks et les commerces de l'artisanat tant ils s'apprêtent à vivre une période de forte affluence culturelle et touristique.

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Il est par ailleurs à noter que selon les prévisions, la fête du Mouled correspondant au 12 Rabiî El Awal de l'année lunaire devrait être célébrée le mardi 25 août 2026. Véritable coeur spirituel de la Tunisie durant cette période, la capitale de l'Islam perpétue la tradition de festivités qui remonte à l'époque aghlabide. Autour de la majestueuse Grande Mosquée Okba Ibn Nafii, la cité s'anime d'une ferveur unique mêlant récits prophétiques, concours de lecture du Coran et chants liturgiques soufis. Célébrant la naissance de notre Saint Prophète, les ruelles de la médina de Kairouan s'illuminent en se remplissant d'effluves d'encens et d'eau de rose. Une atmosphère qui attire des centaines de milliers de visiteurs venus partager des moments de piété où l'on distribue makroudh local ou la traditionnelle assida.