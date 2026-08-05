Afrique: Leadership public - LEAD lance une nouvelle cohorte pour accélérer la transformation des administrations africaines

Après une première année marquée par la montée en puissance de plusieurs de ses participants au sein des administrations africaines, le programme de leadership panafricain LEAD, porté par l'Africa CEO Forum, ouvre une nouvelle étape de son développement. Une deuxième promotion de 50 hauts décideurs publics se réunira du 28 au 30 août prochain à l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Rabat pour renforcer les capacités de gouvernance et accélérer les réformes publiques sur le continent.

Lancée il y a un an, cette initiative ambitionne de constituer un réseau durable de responsables publics capables de moderniser l'État, d'améliorer les services rendus aux citoyens et de renforcer la coopération entre les gouvernements, les institutions de développement et le secteur privé.

Une première promotion déjà visible dans les administrations

Le premier bilan dressé par les promoteurs du programme met en avant des résultats jugés encourageants. Sur les 36 fellows issus de 24 pays africains ayant constitué la première cohorte, six ont connu une évolution professionnelle majeure en moins d'un an. Deux ont été nommés ministres, deux ont accédé à des fonctions stratégiques au plus haut niveau de l'État et deux autres ont été promus directeurs généraux.

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Selon les responsables de LEAD, cette progression illustre la capacité du programme à accompagner l'émergence d'une nouvelle génération de décideurs publics appelés à piloter les transformations institutionnelles du continent.

Gouvernance et numérique au coeur des priorités

La deuxième cohorte rassemblera cinquante hauts responsables impliqués dans la conception et la mise en oeuvre des politiques économiques et sociales. Pendant trois jours, ils participeront à des ateliers collaboratifs, des échanges entre pairs ainsi qu'à des rencontres avec des personnalités internationales issues des sphères politique, économique et académique.

Parmi les intervenants figurent notamment l'ancien chef du gouvernement tunisien Mehdi Jomaa, l'ancien président de la Banque africaine de développement Donald Kaberuka, le président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Serge Ekue, ainsi que plusieurs experts internationaux de la transformation numérique et des politiques publiques.

Les infrastructures publiques numériques (Digital Public Infrastructure - DPI) constitueront une nouvelle fois l'un des principaux axes de réflexion. Les échanges porteront notamment sur l'identité numérique, les systèmes de paiement, l'interopérabilité des plateformes publiques, la gouvernance des données et la protection des citoyens.

L'intelligence artificielle comme levier de souveraineté

A l'issue de cette première année de travaux, LEAD publie également, en partenariat avec le Boston Consulting Group (BCG), un livre blanc consacré à la place de l'Afrique dans l'économie numérique et l'intelligence artificielle.

Le document souligne que l'économie numérique représente encore près de 5% du PIB africain, contre environ 15% à l'échelle mondiale. Il appelle les États africains à dépasser leur rôle de consommateurs de technologies pour devenir des créateurs de valeur.

Le rapport formule trois recommandations majeures : développer des infrastructures numériques communes, mutualiser les investissements afin d'atteindre une taille critique et privilégier des architectures ouvertes, interopérables et sécurisées pour soutenir l'innovation tout en protégeant les citoyens.

Construire une communauté panafricaine de décideurs

Au-delà des sessions de formation, LEAD entend créer une communauté permanente d'alumni réunissant progressivement plusieurs centaines de hauts responsables africains partageant une même culture de performance, de transparence et de coopération régionale.

« La première cohorte de LEAD confirme une conviction simple : l'Afrique dispose déjà des femmes et des hommes capables de transformer profondément l'action publique. Notre responsabilité est de leur offrir un espace où confronter les expériences, construire des solutions communes et faire émerger une nouvelle génération de politiques publiques », a déclaré Amir Ben Yahmed, président de l'Africa CEO Forum.

A travers cette deuxième promotion, les initiateurs du programme souhaitent accélérer la mise en oeuvre de politiques publiques innovantes, en particulier dans les domaines des infrastructures numériques et de l'intelligence artificielle, désormais considérés comme des enjeux stratégiques de souveraineté et de compétitivité pour les économies africaines.