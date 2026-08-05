Afrique: L'Éthiopie accueillera la 76e session du Comité régional de l'OMS pour le continent

Addis Ababa — L'Éthiopie accueillera la 76e session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique (RC76) à Addis-Abeba du 24 au 28 août 2026.

Cette session sera organisée en collaboration avec le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique.

Selon un article publié sur les pages de la Région africaine de l'OMS, ce sommet réunira plus de 600 délégués, parmi lesquels des ministres de la Santé, des hauts responsables des 47 États membres de la Région africaine de l'OMS, des leaders mondiaux de la santé, des partenaires de développement, des bailleurs de fonds et des représentants de l'OMS, afin d'aborder les priorités régionales en matière de santé et de renforcer la coopération continentale.

Au cours de cette session de cinq jours, les participants évalueront les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs régionaux en matière de santé, délibéreront sur de nouvelles stratégies et résolutions, et définiront des actions collectives visant à renforcer les systèmes de santé, à faire progresser la couverture sanitaire universelle, à améliorer la sécurité sanitaire et à renforcer la préparation aux situations d'urgence.

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Le professeur Francis Chisaka Kasolo, représentant de l'OMS auprès de l'Éthiopie, de l'Union africaine et de la CEA, a déclaré : « Cette réunion offrira aux États membres une occasion importante de définir le programme sanitaire de la Région, de renforcer les partenariats et d'accélérer les progrès vers des communautés plus saines, plus sûres et plus résilientes à travers l'Afrique. »

Le représentant a ajouté que l'organisation de cette session témoignait de l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la solidarité régionale et de l'action collective.

Cette rencontre mettra également en avant les avancées du système de santé éthiopien, notamment les récents succès remportés dans l'extension des services essentiels et la maîtrise de l'épidémie de maladie à virus de Marburg.

En tant que capitale diplomatique de l'Afrique, abritant à la fois l'Union africaine et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA), Addis-Abeba offre un cadre stratégique propice à une action coordonnée face aux défis sanitaires communs.

Tout au long de la semaine, le programme proposera des discussions techniques, des expositions, des réunions bilatérales et des activités de sensibilisation du public mettant en avant les innovations en matière de santé et le partage des connaissances entre les institutions africaines.

Le Comité régional de l'OMS pour l'Afrique fait office d'organe directeur du bureau régional ; il se réunit chaque année pour définir la politique régionale en matière de santé, examiner les travaux de l'OMS et établir les priorités en matière de résultats sanitaires à l'échelle du continent.