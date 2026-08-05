Congo-Brazzaville: Agriculture - Denis Sassou N'Guesso lance la deuxième édition de la Grande foire agricole au pays

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a ouvert officiellement, le 5 août au Parc des expositions de Bambou-Mingali, dans le district d'Ignié, département du Djoué-Léfini, la deuxième édition de la Grande foire agricole du Congo (Gfac), organisée sur le thème « Nourrir la Nation et honorer la patrie ».

Placée sous le signe de la souveraineté alimentaire et de la diversification de l'économie, la Gfac réunira durant quinze jours plus de 650 exposants, répartis dans seize pavillons et cinq pôles thématiques, représentant les quinze départements du Congo, ainsi que plusieurs délégations étrangères, notamment du Mali, de la République centrafricaine et de la Chine.

Dans son mot de bienvenue, le préfet du département du Djoué-Léfini, Léonidas Carel Mottom Mamoni, a salué la présence renouvelée du chef de l'État, estimant que celle-ci traduit la volonté des pouvoirs publics de faire de ce jeune département un territoire de production, de transformation et de création de richesses. Il a rappelé que la tenue, pour la deuxième fois consécutive, de la Gfac à Bambou-Mingali consacre l'ancrage d'un rendez-vous appelé à devenir une tradition nationale.

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Le préfet a également plaidé pour l'élaboration d'un plan d'aménagement et de développement du département, afin d'accompagner son essor économique et d'organiser durablement les investissements publics et privés. Selon lui, « le premier engrais du sol, c'est la paix », soulignant que la stabilité constitue le fondement indispensable de toute politique de développement agricole.

Prenant ensuite la parole, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Paul Valentin Ngobo, a inscrit cette deuxième édition dans la dynamique des célébrations du mois d'août consacré à l'indépendance nationale. Il a rappelé que l'indépendance ne se limite pas à un héritage historique, mais implique également la capacité d'un peuple à produire, transformer et valoriser ses propres ressources.

Le ministre a salué l'engagement constant du président de la République en faveur du développement agricole, considérant que sa présence à Bambou-Mingali constitue un message fort en faveur de la sécurité alimentaire et de la production nationale. Il a également rendu hommage aux centaines de jeunes Congolais ayant contribué à la construction du parc des expositions, désormais présenté comme la « maison commune » de l'agriculture congolaise.

Parmi les principales innovations de cette édition figurent l'organisation d'une compétition fraternelle entre les quinze départements afin de mettre en valeur les meilleures productions agricoles, la création d'espaces dédiés aux produits des terroirs, le renforcement des rencontres professionnelles ainsi que le lancement de l'Académie de l'entrepreneuriat agricole destinée à accompagner les jeunes porteurs de projets. Cette dernière s'adresse aux jeunes entrepreneurs de 18 à 40 ans dans le cadre du Projet agriculture jeunesse et entrepreneuriat.

Pendant toute la durée de la foire, chaque département disposera d'une journée de promotion afin de présenter ses productions, son savoir-faire et ses potentialités. L'objectif est de stimuler une saine émulation entre les territoires tout en favorisant les échanges entre producteurs, transformateurs, investisseurs, chercheurs et partenaires techniques.

Les organisateurs ont également prévu un important dispositif logistique afin de faciliter l'accès du public au site de Bambou-Mingali, situé à une soixantaine de kilomètres de Brazzaville. Des navettes quotidiennes relieront la capitale au parc des expositions pendant toute la durée de la manifestation.

Au terme des allocutions, le président de la République a effectué la visite des différents pavillons où sont exposés des milliers de produits agricoles, halieutiques, forestiers, pastoraux et agroalimentaires illustrant la diversité des terroirs congolais et les progrès accomplis dans la valorisation des chaînes de valeur nationales.

À travers cette deuxième édition, la Gfac confirme son ambition de devenir le principal rendez-vous national consacré à la promotion de la production locale, à la modernisation des filières agricoles et à la mobilisation des investissements au service de la souveraineté alimentaire et de la diversification de l'économie congolaise.