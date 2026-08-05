Congo-Kinshasa: Ebola - Les autorités appellent les Kinois au calme après l'interception d'une embarcation suspecte à Maluku

Les autorités sanitaires et sécuritaires appellent la population de la ville de Kinshasa au calme après l'interception, ce mercredi 5 aout, d'une embarcation en provenance de Kisangani, à bord de laquelle se trouve le corps d'une personne dont le décès est suspecté être lié à la maladie à virus Ebola.

Arrivée aux abords du port de Maluku, à Kinshasa, l'embarcation transportait environ deux cents passagers, soumis à un dispositif sanitaire renforcé avant tout débarquement.

Les autorités avaient mis en place ce dispositif depuis mardi soir afin d'empêcher les passagers de quitter le bateau avant les opérations de contrôle.

Selon le directeur général de l'Institut national de santé publique (INSP), Dieudonné Mwamba, l'embarcation a été arraisonnée à hauteur de Bende Bende, avant son arrivée au port de Maluku.

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Des éléments des forces de sécurité, appuyés par des équipes d'intervention sanitaire, ont été déployés pour encadrer les passagers et garantir le bon déroulement des opérations.

Dépistage et identification des passagers

Les équipes sanitaires ont engagé des opérations d'identification, de dépistage et de cantonnement des passagers afin de détecter d'éventuels cas suspects et de retracer les contacts.

À cette occasion, le directeur général de l'INSP a appelé la population à garder son calme et à poursuivre normalement ses activités, tout en faisant confiance aux mesures de prévention mises en oeuvre par les autorités sanitaires.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), partenaire du gouvernement dans la riposte aux épidémies, a confirmé le déploiement de ses équipes au port de Maluku pour appuyer les opérations de contrôle.

Selon les autorités sanitaires, ce dispositif répond également à un second enjeu : un autre bateau en provenance de la province de l'Équateur, à bord duquel un décès suspect lié au choléra aurait été signalé, doit lui aussi faire l'objet d'une intervention sanitaire à son arrivée.

Les autorités poursuivent les investigations afin de déterminer les circonstances du décès suspect enregistré sur l'embarcation en provenance de Kisangani et d'écarter tout risque de propagation de la maladie.