Congo-Kinshasa: La MONUSCO maîtrise un 15e incendie depuis janvier à Beni et ses environs

L'intervention rapide de la MONUSCO a permis de maîtriser un incendie survenu dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 août dans le quartier Tamende, à Beni (Nord-Kivu). Selon la Protection civile, le feu, provoqué par un court-circuit dans un dépôt de boissons alcoolisées, menaçait plusieurs habitations et commerces voisins. Aucun décès n'a été signalé, mais les autorités locales relancent leur appel en faveur de l'acquisition d'un camion anti-incendie pour la ville.

Ce nouvel incendie porte à 15 le nombre de sinistres enregistrés à Beni depuis le début de l'année 2026, soit en moyenne plus de deux incendies par mois, selon la Protection civile.

Cette fréquence, jugée préoccupante, met en évidence le manque de moyens d'intervention de la ville, qui dépend régulièrement des équipements de la MONUSCO pour lutter contre les incendies.

Une intervention rapide venue de Mavivi

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Alertés en urgence, les Casques bleus ont déployé leur camion anti-incendie depuis l'aéroport de Mavivi, situé à une douzaine de kilomètres de Beni. Leur intervention a permis de circonscrire rapidement le sinistre et d'éviter sa propagation.

Le coordonnateur de la Protection civile à Beni, Jean-Paul Kapitula, a salué la réactivité de la mission onusienne :

« En moins de 20 minutes, le camion anti-incendie de la MONUSCO est arrivé (...) et nous a une fois de plus beaucoup aidés. »

En attendant l'arrivée des secours, des volontaires et les services de la Protection civile tentaient de contenir les flammes en prodiguant des conseils techniques aux riverains.

Face à cette situation, la Protection civile appelle les autorités nationales et provinciales à doter Beni de son propre camion anti-incendie.

« Nous continuons à plaider pour que la ville de Beni soit dotée d'un camion anti-incendie. Cela devient presque gênant de toujours faire appel à la MONUSCO, alors que ses véhicules sont destinés à sécuriser l'aéroport », a déclaré Jean-Paul Kapitula.

Les responsables de la Protection civile estiment qu'un renforcement des capacités locales est indispensable pour améliorer la rapidité des interventions et réduire les risques liés aux incendies dans cette ville confrontée à une recrudescence des sinistres.