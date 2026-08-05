Congo-Kinshasa: De retour à Uvira, le gouverneur Purusi dénonce une « campagne de désinformation » sur la situation sécuritaire

Le gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi, appelle la population d'Uvira au calme et à poursuivre normalement ses activités. Il a lancé ce message mardi 4 août à son arrivée dans la ville, devenue capitale provisoire de la province, après plusieurs mois d'absence.

Le chef de l'exécutif provincial affirme que des fausses informations circulent sur les réseaux sociaux concernant la situation sécuritaire dans la zone, faisant état de la chute de certaines localités, notamment Lenge et Rurambo, ainsi que de l'encerclement de la ville d'Uvira par les rebelles du M23.

Il dénonce une campagne de désinformation attribuée à « des réseaux proches de l'ennemi ».

Selon Jean-Jacques Purusi, certaines publications font état de la prise de plusieurs localités, notamment Lenge et Rurambo, ainsi que d'un prétendu encerclement de la ville d'Uvira par les rebelles du M23.

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Le gouverneur rejette ces informations, qu'il qualifie de « totalement fausses », et appelle les habitants à ne pas céder à la panique.

« Tout ce que nous voyons actuellement dans les médias et sur les réseaux sociaux, c'est l'armée numérique ennemie qui monte des montages incroyables », a-t-il déclaré.

Les FARDC et les Wazalendo rassurent, selon le gouverneur

Jean-Jacques Purusi assure que les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les groupes Wazalendo sont présents sur le terrain pour sécuriser la population et les zones environnantes.

Il affirme que les dispositions nécessaires ont été prises pour protéger Uvira et ses habitants.

« Dormez tranquillement. Nous-mêmes, nous sommes ici, nous dormons ici. Soyez rassurés que tout se passe bien », a-t-il lancé à l'endroit de la population.

Le gouverneur a également salué l'engagement des forces de défense et de sécurité ainsi que les moyens mobilisés par les autorités nationales pour faire face aux menaces sécuritaires dans l'est de la RDC.