Congo-Kinshasa: De retour à Uvira, le gouverneur Purusi dénonce une « campagne de désinformation » sur la situation sécuritaire

5 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi, appelle la population d'Uvira au calme et à poursuivre normalement ses activités. Il a lancé ce message mardi 4 août à son arrivée dans la ville, devenue capitale provisoire de la province, après plusieurs mois d'absence.

Le chef de l'exécutif provincial affirme que des fausses informations circulent sur les réseaux sociaux concernant la situation sécuritaire dans la zone, faisant état de la chute de certaines localités, notamment Lenge et Rurambo, ainsi que de l'encerclement de la ville d'Uvira par les rebelles du M23.

Il dénonce une campagne de désinformation attribuée à « des réseaux proches de l'ennemi ».

Selon Jean-Jacques Purusi, certaines publications font état de la prise de plusieurs localités, notamment Lenge et Rurambo, ainsi que d'un prétendu encerclement de la ville d'Uvira par les rebelles du M23.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le gouverneur rejette ces informations, qu'il qualifie de « totalement fausses », et appelle les habitants à ne pas céder à la panique.

« Tout ce que nous voyons actuellement dans les médias et sur les réseaux sociaux, c'est l'armée numérique ennemie qui monte des montages incroyables », a-t-il déclaré.

Les FARDC et les Wazalendo rassurent, selon le gouverneur

Jean-Jacques Purusi assure que les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les groupes Wazalendo sont présents sur le terrain pour sécuriser la population et les zones environnantes.

Il affirme que les dispositions nécessaires ont été prises pour protéger Uvira et ses habitants.

« Dormez tranquillement. Nous-mêmes, nous sommes ici, nous dormons ici. Soyez rassurés que tout se passe bien », a-t-il lancé à l'endroit de la population.

Le gouverneur a également salué l'engagement des forces de défense et de sécurité ainsi que les moyens mobilisés par les autorités nationales pour faire face aux menaces sécuritaires dans l'est de la RDC.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.