Burkina Faso: Commune de Thiou - Des kits scolaires à des élèves déplacés internes et des kits AGR pour femmes

Yacouba Sawadogo à travers son Association pour la Recherche d'Initiatives et d'Actions pour un Développement Harmonisé (ARIADH) a remis des kits scolaires, des kits d'activités génératrices de revenus à des personnes vulnérables de la commune de Thiou. La cérémonie est intervenue le mercredi 22 juillet 2026 à Ouahigouya en présence du Haut-commissaire de la province du Yatenga Pierre Claver Bancé.

C'est de 400 élèves déplacés internes et plus de 50 femmes vulnérables de la commune de Thiou qui ont reçu respectivement des kits scolaires et des kits d'activités génératrices de revenus ce mercredi 22 juillet à Ouahigouya. Une initiative portée par Yacouba Sawadogo, président de l'ARIADH. Selon le donateur, à travers cette initiative, l'association entend donner les mêmes chances d'accès à l'éducation aux élèves déplacés internes et de contribuer également à l'amélioration des conditions de vie de la femme.

La cérémonie a été présidée par le Haut-commissaire de la province du Yatenga. Les kits scolaires composés notamment de sacs, cahiers, stylos et autres fournitures ont été remis à ces élèves déplacés internes à Ouahigouya. Cinquante (50) femmes ont également reçu des kits destinés à renforcer leurs activités génératrices de revenus afin de leur permettre d'améliorer leurs revenus et de contribuer davantage au bien-être de leurs familles.

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Pour le président de l'Association pour la recherche d'initiatives et d'actions pour un développement harmonisé (ARIADH), Yacouba Sawadogo, cette action traduit sa volonté de répondre à l'appel du président du Faso à travers son association d'accompagner les efforts de l'État en faveur de l'éducation et de la lutte contre la pauvreté. « Investir dans un enfant, c'est investir dans l'avenir du Burkina Faso. Aucun enfant ne devrait abandonner l'école faute de fournitures scolaires. De la même manière, soutenir une femme dans ses activités économiques, c'est renforcer une autonomisation financière de toute une famille. Notre engagement est d'apporter notre contribution, aussi modeste soit-elle, au développement harmonieux de notre société », a-t-il déclaré.

Il a également invité les élèves à faire preuve d'assiduité, de discipline et de persévérance dans leurs études afin d'honorer la confiance placée en eux. Aux femmes bénéficiaires, il a recommandé de faire un usage judicieux des équipements reçus pour développer des activités pérennes et créer davantage de richesse au profit de leurs ménages.

Présidant la cérémonie, le haut-commissaire de la province du Yatenga a salué cette initiative qui vient renforcer les actions du gouvernement en faveur des couches sociales les plus vulnérables. Selon lui, les défis liés à l'éducation et à l'autonomisation économique nécessitent une mobilisation collective de tous les acteurs. Il a souligné que les associations citoyennes ont un rôle déterminant à jouer dans le développement local. « Le développement ne peut être seulement l'affaire État. Il repose également sur l'engagement des citoyens, des associations et des personnes de bonne volonté.

Le geste de l'ARIADH mérite d'être salué, car il apporte une réponse concrète aux besoins de nombreuses familles. J'invite les bénéficiaires à utiliser ces dons de manière responsable afin qu'ils produisent les résultats attendus » a-t-il indiqué. Le Haut-commissaire a, par ailleurs, encouragé d'autres bonnes volontés à emboîter le pas de l'ARIADH afin de multiplier les initiatives de solidarité en faveur des populations.

La cérémonie de remise des Kits est intervenue au cours d'une journée dédiée à l'excellence scolaire voulue par l'association pour saluer la résilience des acteurs de l'éducation et de récompenser les meilleurs élèves. Au nom des élèves bénéficiaires, leur porte-parole Roufiatou Ouédraogo a exprimé sa profonde gratitude envers le donateur et l'ensemble des partenaires ayant contribué à cette remise de kits. « Nous recevons ces fournitures avec beaucoup de joie et de reconnaissance. Elles nous permettront de mieux préparer la prochaine rentrée scolaire. Nous promettons de travailler avec sérieux, de respecter nos enseignants et nos parents afin d'obtenir de bons résultats scolaires. Nous remercions sincèrement M. Yacouba Sawadogo et son association pour cette marque de solidarité », a-t-elle affirmé.

Les femmes bénéficiaires ont également salué cette action qu'elles considèrent comme une véritable opportunité pour renforcer leurs activités économiques. Elles se sont engagées à utiliser les kits de manière productive afin d'améliorer les revenus de leurs ménages et de participer activement au développement économique local.

En plus des élèves déplacés internes et des femmes vulnérables de la commune de Thiou, l'association ARIADH a remis cinq (06S) vélos au Haut-commissaire de la province du Yatenga au profit des enfants des FDS tombés dans la défense de la Patrie. Une façon pour le président de l'association de traduire toute sa gratitude et sa reconnaissance aux FDS qui se battent au quotidien pour le retour de la paix.