Angola: Le Gouvernement angolais autorise six exploitations agricoles à pratiquer la chasse

Gambos ( — Six des quarante grandes exploitations agricoles enregistrées auprès du ministère de l'Agriculture et des Forêts d'Angola ont reçu, mardi, dans la municipalité de Gambos (Huíla), les permis les autorisant à pratiquer la chasse et l'élevage d'animaux sauvages.

Les certificats ont été remis par le secrétaire d'État aux Forêts, João Bartolomeu da Cunha, et le gouverneur de Huíla, Nuno Mahapi, dans le cadre des mesures prises par l'Exécutif pour renforcer l'organisation et le contrôle du secteur cynégétique.

À cette occasion, João Bartolomeu da Cunha a expliqué que l'octroi de ces permis autorise les entreprises à développer cette activité, à condition de respecter scrupuleusement la réglementation de la chasse et les autres normes en vigueur.

Il a précisé que ce système de permis vise à promouvoir l'exploitation durable des ressources fauniques, à assurer la préservation de la biodiversité et à encourager une chasse responsable et respectueuse de l'environnement.

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Il a ajouté que l'Exécutif continuera de surveiller les performances des entreprises agréées afin de garantir le respect des règles de conservation de la faune sauvage et la valorisation des ressources naturelles existantes dans le pays.

Selon lui, la procédure d'enregistrement et d'agrément est un instrument important pour lutter contre le braconnage, renforcer le contrôle de cette activité et créer les conditions permettant au secteur de contribuer au développement économique et à la création d'emplois.

Il a donc exhorté les opérateurs du secteur à fonder leurs actions sur le respect de la législation en vigueur, soulignant que le non-respect de la réglementation pourrait entraîner des sanctions administratives et judiciaires.

La délivrance des certificats s'inscrit dans le cadre des politiques du ministère de l'Agriculture et des Forêts visant à promouvoir la gestion durable de la faune sauvage, conciliant la conservation des écosystèmes et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles.