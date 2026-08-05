Afrique: Plus de 150 Angolais bénéficient de bourses d'études de troisième cycle au Royaume-Uni

Luanda — Cent cinquante Angolais ont bénéficié, depuis 2018, de bourses d'études de troisième cycle au Royaume-Uni dans le cadre du programme Chevening, a annoncé mardi à Luanda l'ambassadeur du Royaume-Uni en Angola, Bharat Joshi.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement officiel de l'appel à candidatures pour les bourses de l'année universitaire 2026-2028, ainsi que de l'accueil de la promotion 2024-2025, le diplomate a souligné que ce programme est consacré à la formation des futurs leaders africains et internationaux.

Il a précisé que le programme octroie des bourses complètes de master afin de soutenir la mise en oeuvre de stratégies de développement à long terme.

« Chevening est une initiative que nous mettons en oeuvre pour contribuer à bâtir un monde meilleur », a déclaré le chef de la mission diplomatique.

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Il a souligné que le renforcement de ce réseau d'anciens boursiers permet de créer une plateforme permanente de coopération entre les professionnels angolais, favorisant le partage d'expériences, l'entraide et le maintien de liens étroits avec l'ambassade du Royaume-Uni.

Selon Bharat Joshi, cette initiative va au-delà du seul parcours académique en intégrant les cadres angolais à un réseau mondial réunissant des responsables politiques, des chefs d'entreprise et des acteurs du monde culturel de nombreux pays.

« Il s'agit de relier les boursiers à un réseau international. Nous souhaitons que les 150 professionnels angolais travaillent ensemble, se soutiennent mutuellement et puissent compter sur notre appui afin de concrétiser tout le potentiel que nous savons exister en Angola », a-t-il déclaré.

L'ambassadeur a également salué le soutien des partenaires du secteur privé, notamment Azule Energy, ANPG, le Bloc 31 et Lloyd's Register, dont les contributions financières ont permis d'augmenter le nombre de bourses attribuées aux candidats angolais.

La cérémonie a également été marquée par l'annonce officielle de la création de l'Association des anciens boursiers Chevening d'Angola, ainsi que par la présentation de son premier conseil d'administration.

La rencontre visait à renforcer la coopération entre les anciens bénéficiaires du programme et à promouvoir leur contribution au développement socio-économique de l'Angola.