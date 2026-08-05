Angola: L'ambassade du pays assiste d'anciens réfugiés en République du Congo

Luanda — L'ambassade d'Angola en République du Congo a remis, lundi, à Pointe-Noire, des biens de première nécessité à des ressortissants angolais vivant dans l'ancien camp de réfugiés de Kondi Mbaka, dans le district de Hinda.

La remise de cette assistance par l'ambassadeur Vicente Muanda s'inscrit dans le cadre des missions d'assistance consulaire assurées par l'ambassade et les deux consulats angolais établis en République du Congo.

La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du Consulat général d'Angola à Pointe-Noire, en présence du consul général Samuel Andrade da Cunha, de diplomates de l'ambassade et du consulat, ainsi que de représentants des 550 ressortissants angolais résidant à Kondi Mbaka.

À cette occasion, Vicente Muanda a exhorté les citoyens établis dans les anciens camps de réfugiés à renforcer leur collaboration avec les missions diplomatiques et consulaires angolaises, en accordant une attention particulière à leur adhésion à la campagne d'enregistrement consulaire de masse.

Le diplomate a souligné que cet enregistrement constitue une étape déterminante en vue de la régularisation future des documents d'identification des ressortissants angolais.