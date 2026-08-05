Angola: Le PGR souligne l'importance de valoriser le personnel pour renforcer l'institution

Luanda — Le procureur général de la République (PGR), Pedro Mendes de Carvalho, a souligné mardi à Luanda l'importance de valoriser le personnel comme facteur essentiel au renforcement de l'institution, en s'appuyant sur l'expérience, les compétences techniques, le mérite et la vocation au service public.

Cette position a été exprimée lors de la cérémonie d'investiture du nouveau directeur de la Direction nationale de l'organisation, de la planification et des statistiques (DNOPE) et du nouveau conseiller du Procureur général de la République.

Ces postes seront occupés par les procureurs Simão Doluca Chaluca et Gabriel Figueiredo Satumbo Custódio, tous deux procureurs généraux adjoints de la République, magistrats de carrière cumulant plus de dix ans d'expérience au sein du parquet et bénéficiant d'un parcours professionnel reconnu.

À cette occasion, Pedro Mendes de Carvalho a souligné que l'exercice des fonctions de direction et de conseil exige un sens aigu des responsabilités, de l'intégrité, de la loyauté envers l'institution, de la rigueur et un engagement constant à défendre la légalité démocratique, à protéger les droits des citoyens et à servir l'intérêt public.

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Le procureur général a insisté sur le fait que la conjugaison de ces valeurs doit servir les priorités stratégiques de l'institution, en vue de renforcer sa réactivité et de remplir la mission constitutionnelle du Ministère Public.

La cérémonie était présidée par le procureur général et s'est déroulée en présence du procureur général adjoint, des procureurs généraux adjoints, des membres du Conseil supérieur de la magistrature du Parquet et du Conseil d'administration du PGR.

Les nouveaux responsables ont été nommés par résolution du Conseil supérieur de la magistrature du Ministère Public, en date du 29 juillet 2026.