Afrique: Les Angolaises au Royaume-Uni célèbrent la Journée de la femme africaine

4 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par SC/BS

Luanda — Une cérémonie à caractère socioculturel, organisée le week-end dernier à Londres par l'Organisation de la femme angolaise (OMA), a marqué la célébration du 31 juillet, Journée de la femme africaine.

Selon un communiqué de presse, l'événement a mis en lumière la vitalité humaine, la richesse historique et la diversité culturelle de la communauté, comme l'a souligné la secrétaire de l'OMA au Royaume-Uni, Graça Dias.

« En célébrant une nouvelle édition de la Journée de la femme africaine, nous nous réjouissons de constater que la vitalité humaine demeure une caractéristique essentielle de notre communauté, tant chez les hommes que chez les femmes, indépendamment de leur diversité », a-t-elle déclaré.

La rencontre, qui a réuni une centaine de participants, dont des représentants du Cap-Vert et de São Tomé-et-Príncipe, a également été l'occasion pour Graça Dias de rappeler que c'est le 31 juillet 1962, lors de la Conférence des femmes africaines tenue à Dar es-Salaam, qu'a été décidée la création de l'Organisation panafricaine des femmes ainsi que l'adoption d'un cadre d'action stratégique.

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Selon elle, cette initiative visait à fédérer des milliers d'actions qui, jusqu'à ce jour, continuent d'être mises en oeuvre à l'échelle mondiale, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la promotion de l'égalité des droits des femmes.

À cette occasion, l'oratrice a également cité la célèbre écrivaine britannique Mary Wollstonecraft, pionnière de la défense des droits des femmes, en rappelant l'une de ses affirmations les plus connues : « Les femmes n'ont pas besoin d'exercer un pouvoir sur les hommes, mais sur elles-mêmes. »

Dans cette perspective, Graça Dias a indiqué que l'OMA poursuit son engagement en faveur de l'amélioration des conditions sociales et économiques des femmes, de leur autonomisation permanente ainsi que de leur participation au développement démocratique et à la promotion de la paix dans le monde.

La cérémonie a également servi de tribune pour annoncer la présentation du troisième et dernier volume du recueil posthume « Les Bantu dans la vision de Mafrano - Presque des mémoires », du lauréat du Prix national de la Culture et des Arts 2024, l'écrivain et ethnologue angolais Maurício Caetano, dit « Mafrano ».

L'ouvrage sera officiellement lancé à Londres le 26 septembre prochain.

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