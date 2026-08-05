Angola: Des coopératives de pêche reçoivent des bateaux à Soyo

Soyo — Deux coopératives de pêche artisanale de la municipalité de Soyo, dans la province du Zaïre, ont reçu deux bateaux mardi, dans le cadre des efforts de relance du secteur de la pêche au Zaïre.

Les coopératives Coxi Kia Kuaba et Mpemba Seke, qui regroupent respectivement 10 et 12 pêcheurs, ont reçu des ressources allouées par le ministère de la Pêche et des Ressources marines, afin de renforcer la capacité de production de la pêche artisanale.

Le lot comprend des gilets de sauvetage, des bouées et d'autres équipements destinés à soutenir la pêche artisanale. La cérémonie était présidée par la ministre de la Pêche et des Ressources marines, Carmen do Sacramento Neto.

S'adressant à la presse, la ministre a expliqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de relance de la pêche artisanale, visant à améliorer les conditions de travail des pêcheurs et à accroître les niveaux de production.

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De son côté, le gouverneur de la province du Zaïre, Adriano Mendes de Carvalho, a souligné le soutien apporté au secteur de la pêche pour doter les coopératives locales de nouveaux équipements et ainsi développer l'activité de pêche dans la région.

Le responsable a également encouragé les pêcheurs à solliciter des microcrédits auprès des institutions bancaires afin de développer leurs activités.

À Soyo, la ministre de la Pêche et des Ressources marines a visité plusieurs entreprises du secteur qu'elle dirige.