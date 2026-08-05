Angola: L'IDF renforce l'application de la loi pour préserver la faune sauvage

Gambos ( — La directrice générale de l'Institut de développement forestier (IDF), Cristina Tumba Quintas, a mis en garde mardi dans la municipalité de Gambos (Huíla) contre le renforcement de l'application de la loi pendant la saison de chasse, afin de garantir la conservation de la biodiversité et l'utilisation durable de la faune sauvage.

La directrice s'exprimait lors de l'ouverture officielle de la campagne nationale de chasse 2026, tenue à la Ferme Boi Verde, dans la municipalité de Gambos, sous le thème « La chasse réglementée, un moyen de préserver les ressources naturelles pour les générations futures ».

Dans son discours, elle a précisé que la chasse reste autorisée exclusivement dans les élevages d'animaux sauvages dûment autorisés par les autorités compétentes.

Selon Cristina Quintas, cette pratique légale constitue un instrument important pour la gestion de la faune sauvage, à condition qu'elle soit pratiquée conformément aux exigences techniques et juridiques établies par l'Exécutif.

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Elle a expliqué que ce facteur doit impérativement respecter les saisons de chasse, les espèces autorisées, les quotas définis et les zones préalablement délimitées à cet effet, afin de garantir le maintien de l'équilibre écologique.

La responsable a précisé qu'en Angola, la saison de chasse s'étend du 1er août au 31 décembre et que cette période peut être modifiée par les autorités compétentes pour des raisons techniques, scientifiques ou environnementales.

Elle a souligné que la préservation de la biodiversité est une responsabilité collective, appelant ainsi à la participation de tous les citoyens et institutions à la protection du patrimoine naturel du pays.

La directrice de l'IDF a insisté sur le fait que les ressources naturelles constituent une richesse nationale d'une grande valeur environnementale, scientifique, économique et touristique, dont la conservation est indispensable pour garantir des bénéfices aux générations présentes et futures.

À cet égard, elle a demandé le strict respect de la législation environnementale, réaffirmant la nécessité de lutter sans relâche contre le braconnage et le commerce illégal d'espèces, pratiques qui mettent en danger la faune sauvage et compromettent les efforts de conservation.

Elle a exhorté les chasseurs à exercer leur activité de manière éthique, avec discipline et un sens aigu des responsabilités, et à se considérer comme des acteurs engagés dans la conservation de la nature.

Cristina Quintas a ajouté que la chasse contrôlée doit contribuer à l'équilibre des écosystèmes, favoriser le développement socio-économique des communautés locales et dynamiser le tourisme de nature de manière durable.

L'interlocutrice a également salué le travail accompli par les autorités traditionnelles, les communautés rurales, les gardes forestiers, les agents de la protection de l'environnement, les forces de défense et de sécurité, l'Association nationale des chasseurs d'Angola et les organisateurs de chasse pour leur contribution à la protection de la faune sauvage.

Elle a exprimé l'espoir que la saison de chasse se déroule dans le respect de la légalité, de la sécurité, de la responsabilité et de l'équilibre écologique, démontrant ainsi qu'il est possible de concilier l'utilisation durable des ressources naturelles et la préservation de la biodiversité.

Cristina Quintas a également appelé tous les acteurs concernés à s'engager à respecter les directives définies pour la saison de chasse, réaffirmant que la chasse réglementée est un pilier de la conservation de la faune sauvage et du développement durable de l'Angola.