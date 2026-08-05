Angola: Les chasseurs angolais préconisent la numérisation du registre et des licences

Gambos — Le secrétaire général de l'Association nationale des chasseurs d'Angola (ANCA), Emanuel Louro, a préconisé, dans la municipalité des Gambos (Huíla), la mise en place de systèmes numériques d'enregistrement et de délivrance de licences afin de moderniser l'activité cynégétique dans le pays.

Intervenant lors de la cérémonie officielle d'ouverture de la campagne de chasse 2026, mardi, il a déclaré que la numérisation des procédures permettra d'améliorer la transparence, la traçabilité et le contrôle de l'exercice de la chasse légale en Angola.

Selon Emanuel Louro, l'association ambitionne également de renforcer la participation des communautés locales à la gestion des ressources fauniques, afin que les bénéfices issus de l'activité cynégétique se traduisent par un développement social et économique accru.

Il a souligné la nécessité d'investir dans la formation des jeunes chasseurs, en encourageant des pratiques durables et le respect du patrimoine naturel, tout en intensifiant les campagnes de sensibilisation environnementale auprès des populations.

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Le responsable associatif a considéré le braconnage comme l'une des principales menaces qui pèsent sur la faune et la flore du pays, appelant au renforcement des actions de surveillance à travers des patrouilles conjointes impliquant des chasseurs agréés, les autorités compétentes et les communautés locales.

Il a également préconisé le recours à des technologies telles que les systèmes de positionnement global (GPS), les drones et d'autres outils de suivi afin d'améliorer la lutte contre la chasse illégale et de renforcer la protection de la biodiversité.

Emanuel Louro a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de renforcer le cadre juridique, d'instaurer une certification obligatoire des chasseurs à travers des formations en matière d'éthique et de sécurité, ainsi que d'assurer une gestion rigoureuse des quotas et des espèces autorisées à la chasse, sur la base de critères scientifiques.

Le responsable de l'ANCA a réaffirmé que ces mesures contribueront à consolider une activité cynégétique moderne, durable et conforme aux objectifs de préservation des ressources naturelles en Angola.

L'ANCA compte actuellement plus d'une centaine de membres et a été créée pour défendre les intérêts des chasseurs.