Angola: Une commission présente son plan d'intervention en cas de catastrophe à Huambo

Huambo ( — La Commission provinciale de protection civile de Huambo a présenté, mardi, un plan d'intervention en cas de catastrophe visant à réduire le nombre de décès, de blessures et de dégâts matériels pendant la prochaine saison des pluies.

Ce plan a été élaboré lors de la 4e session ordinaire de la Commission, présidée par le gouverneur local, Pereira Alfredo, en prévision de la saison des pluies à venir (du 15 août 2020 au 15 mai 2027).

En conclusion, dans une déclaration à la presse, le commandant de la Protection civile et des services d'incendie de la province de Huambo, le commissaire aux incendies Nelson Sampaio, a indiqué que ce plan vise à protéger les populations, les infrastructures publiques et privées, ainsi que les habitations contre les impacts de foudre fréquents.

Selon le responsable, les actions prévues comprennent la sensibilisation du public aux dangers de la construction dans les zones à haut risque, ainsi que le dragage des fossés de drainage et des cours d'eau afin d'améliorer l'écoulement des eaux pluviales.

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Il a déclaré que, de mars à ce jour, 20 paratonnerres ont été installés sur des bâtiments publics et privés ainsi que dans des zones densément peuplées, comme les marchés, afin de mieux protéger la population en cas de fortes pluies.

Nelson Sampaio a indiqué que 90 personnes sont décédées et 61 autres ont été blessées à la suite des précipitations enregistrées durant la dernière saison (du 15 août 2025 au 15 mai de cette année).

Il a jugé ces résultats statistiques positifs, car, par rapport à la même période de l'année précédente, le nombre de décès était identique et le nombre de blessés inférieur à 30, grâce aux actions de prévention menées auprès des populations et au programme en cours d'installation de paratonnerres dans cette région du pays.

Il a indiqué que les pluies tombées entre le 15 août 2025 et le 15 mai de cette année ont affecté 158 familles (-1 000), soit 7 690 personnes (-2 216), 21 écoles (-7), 23 temples (-8), 63 têtes de bétail (+39) et six comités de partis politiques (+4).

Le chef des pompiers a également précisé que 414 habitations ont été endommagées et 104 détruites, ainsi que deux dispensaires, un poste de police et d'autres infrastructures.

Il a souligné que la recommandation du gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, préconise la poursuite des mesures de prévention et l'installation de paratonnerres sur tous les ouvrages publics, afin de réduire le nombre de décès dans cette région du Plateau central du pays.

Il a ajouté que les membres de la commission ont reçu pour instruction de travailler de manière multidisciplinaire sur les interventions dans les 294 ravins de la province, afin de contenir les risques d'inondations et de destruction d'habitations pendant la saison des pluies.

La province de Huambo, d'une superficie de 35 771 kilomètres carrés et comptant environ 2 691 902 habitants répartis dans 17 municipalités, recense 4 905 logements construits en zones à risque et 24 525 personnes exposées.