Angola: Le Brent ouvre à 78,82 dollars le baril

Luanda — Le baril de Brent, référence pour les exportations pétrolières de l'Angola, a ouvert les échanges mercredi à 78,82 dollars, en baisse de cinq dollars par rapport au début de la séance précédente.

Le prix du brut de la mer du Nord, pour livraison en octobre prochain, recule à mesure que grandit l'optimisme autour d'un éventuel accord provisoire entre les États-Unis et l'Iran visant à rétablir la libre navigation dans le détroit d'Ormuz.

Mardi, le Brent a fluctué entre un minimum de 78,67 dollars et un maximum de 86,33 dollars, selon le site spécialisé « Investing.com ».

Le Brent sert de référence pour la fixation des prix de vente de ce produit sur les marchés internationaux. Il constitue également un indicateur de référence pour l'industrie pétrolière et les décisions de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).