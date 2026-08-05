Namibie: Plus de 8.000 enfants intégrés au système éducatif au pays

Moçâmedes — Quelque 8.504 enfants ont été intégrés au système éducatif dans la province de Namibe au cours de l'année scolaire 2025-2026, dans le cadre du projet « Okulinonga », a annoncé mardi à Moçâmedes le gouverneur provincial, Archer Mangueira.

S'exprimant lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan des six derniers mois de son mandat, le gouverneur a précisé que ce chiffre correspond à 43,45 % des 19.570 enfants précédemment identifiés comme étant en dehors du système scolaire.

Selon Archer Mangueira, chaque enfant réintégré représente une opportunité de rompre les cycles d'exclusion sociale, de promouvoir l'égalité des chances et de construire une génération disposant de meilleures perspectives de développement.

Évoquant le Programme national d'alimentation scolaire, le gouverneur a indiqué que 80.523 élèves en ont bénéficié durant la dernière année scolaire, dépassant ainsi la prévision initiale de 77.967 bénéficiaires.

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Depuis son lancement, le programme a permis la distribution de 6.709.040 repas scolaires, avec la participation de 71 entreprises et neuf coopératives.

« Au-delà de la lutte contre l'insécurité alimentaire, ce programme a également contribué à réduire l'abandon scolaire, à améliorer l'assiduité et les capacités d'apprentissage des élèves, tout en dynamisant l'économie locale grâce à l'implication d'entreprises et de coopératives issues des propres municipalités », a-t-il déclaré.

Concernant le décrochage scolaire, le gouverneur a souligné que les données disponibles indiquent que le programme a contribué au maintien de plus de 3.220 élèves dans les établissements scolaires, en comparaison avec l'année scolaire précédente, entraînant une réduction d'environ 4 % du taux d'abandon.

Il a également indiqué que, durant la période considérée, la province a enregistré l'ouverture de cinq nouvelles écoles, soit une croissance de 2,6 % par rapport à l'année scolaire 2024-2025.

« Parmi ces cinq nouveaux établissements, trois sont venus remplacer des écoles précaires. Cette progression résulte des efforts conjugués du gouvernement provincial et des entreprises dans le cadre de leurs actions de responsabilité sociale », a affirmé Archer Mangueira.

La province de Namibe dispose actuellement de 197 établissements d'enseignement général et de plus de 5.000 enseignants répartis dans les différents sous-systèmes d'enseignement.