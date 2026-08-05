Angola: Médecine légale - Prélèvements pour identifier les victimes de l'accident de Cuanza-Sul

Benguela ( — Le service de médecine légale du Service d'Investigation Criminelle (SIC) de la province de Benguela a commencé mardi le prélèvement d'échantillons biologiques sur les victimes de l'accident de Cuanza-Sul.

Vingt-deux corps ont été transférés à la morgue de l'hôpital général de Benguela, où l'équipe de médecine légale prélève des échantillons pour des tests ADN afin d'identifier les victimes.

Dans une interview accordée à la presse, la médecin légiste Fátima de Almeida a déclaré que le processus avait débuté par l'identification de 22 corps, dont 18 étaient carbonisés et méconnaissables à l'intérieur du bus.

Selon elle, les quatre autres victimes se trouvaient sur un tricycle motorisé et, bien qu'elles aient également subi des brûlures, présentent des caractéristiques permettant leur identification.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La médecin a expliqué que l'équipe avait également prélevé des échantillons de sang et de salive auprès des proches des victimes, dont la plupart se sont déjà rendus à la morgue pour participer au processus d'identification.

Bien qu'elle soit la seule médecin légiste de la province de Benguela, Fátima de Almeida a assuré que le travail est effectué avec le soutien des techniciens de son équipe.

Interrogée sur une éventuelle implication de l'équipe CIVICOP, elle a indiqué que des contacts avaient déjà été établis et a expliqué qu'après le prélèvement d'échantillons auprès des victimes et de leurs proches, la chaîne de traçabilité sera assurée, y compris le conditionnement et l'expédition du matériel biologique au Laboratoire central de criminalistique, au sein du département de génétique, à Luanda.

La médecin légiste a également garanti que les conditions nécessaires à la conservation des échantillons sont réunies avant leur envoi au Laboratoire central de criminalistique de Luanda.

Concernant le délai nécessaire à l'identification, elle a jugé prématuré de faire des prévisions, car l'équipe attend encore l'arrivée d'autres proches pour fournir des échantillons.

« Ce processus est en cours. Nous prélevons des échantillons au fur et à mesure que les familles se présentent à la morgue de l'hôpital général de Benguela, et nous avons également commencé aujourd'hui à prélever des échantillons auprès des victimes », a-t-elle déclaré.

Deuil et incertitude parmi les familles

Devant la morgue, plusieurs familles attendaient l'identification des dépouilles de leurs proches, s'inquiétant du temps nécessaire à ce processus.

Alberto dos Santos, de Sumbe, dans la province de Cuanza Sul, a expliqué que deux frères se trouvaient dans le bus en direction de Luanda au moment de l'accident et qu'il s'était rendu à Benguela pour tenter de les identifier.

Une autre famille, qui a perdu une soeur, a déclaré ignorer quand le processus d'identification prendrait fin, soulignant que les corps étaient entièrement calcinés, empêchant toute identification immédiate.

Mme Adália a également indiqué que son proche avait quitté Benguela pour Luanda vers 22 heures et n'avait toujours pas été identifié.

« Nous demandons l'aide du gouvernement pour soulager les familles de cette terrible épreuve. Nous avons besoin de certitudes pour faire le deuil », a-t-il imploré.

L'accident s'est produit tôt lundi matin sur la route nationale 100, dans la province de Cuanza Sul, lorsqu'un bus de la compagnie de transport interprovincial MACON est entré en collision avec un tricycle transportant du carburant, provoquant un important incendie.

Le bilan provisoire fait état de 22 morts et 12 blessés.