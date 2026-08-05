Angola: L'Ordre des Médecins met l'accent sur l'humanisation des services de santé

Cabinda ( — La présidente de l'Ordre des Médecins d'Angola à Cabinda, Julieta Nhangi Bongi, a souligné mardi l'impact positif de l'humanisation des services de santé sur l'amélioration des soins médicaux et pharmaceutiques dans les centres de santé.

Dans une déclaration à la presse, après avoir été reçue par la gouverneure de la province, Suzana de Abreu, la responsable a reconnu que la persévérance dans l'humanisation de ce service contribuait à l'amélioration progressive de la qualité des soins prodigués aux patients.

Elle a réaffirmé que l'amélioration des services de santé était l'un des principaux défis de l'institution, qui vise à promouvoir des soins toujours plus dignes, éthiques et centrés sur la population.

Elle a assuré que l'Ordre des Médecins d'Angola à Cabinda n'a jamais reçu de plainte concernant des médecins exerçant illégalement.

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Julieta Nhangi Bongi a garanti que le Conseil provincial de l'Ordre des Médicins à Cabinda supervise 247 médecins.

Selon la responsable, la réunion a permis de renforcer la coopération institutionnelle entre le Gouvernorat provincial de Cabinda et l'Ordre des médecins, en vue de consolider le système de santé et de valoriser la profession médicale dans la province.