Angola: La ministre annonce la réhabilitation du Centre de soutien à la pêche artisanale de Nzeto

Mbanza Kongo ( — Le Centre de soutien à la pêche artisanale de la municipalité de Nzeto, dans la province de Zaire, sera réhabilité dans les prochains jours, a annoncé mardi la ministre de la Pêche et des Ressources marines, Carmen do Sacramento Neto.

La gouvernante s'adressait à la presse après avoir livré du matériel de pêche à des coopératives de la municipalité de Nzeto.

Elle a expliqué qu'un programme avait déjà été mis en place pour revitaliser les centres de soutien à la pêche artisanale dans tout le pays.

« Nous relançons le processus dans toutes les provinces où des projets similaires existent, afin d'intégrer ces centres au réseau des structures qui soutiennent la production issue de la mer », a-t-elle déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon la ministre, l'objectif est de transformer le centre, inauguré en 2021, en une installation de réception du poisson et de superviser le processus d'échange de la production avec le premier acheteur.

À cette occasion, Carmen Neto a exprimé son inquiétude quant à la présence d'embarcations de pêche artisanale à proximité des plateformes pétrolières existantes dans la région.

Elle a précisé que la législation angolaise est très claire à ce sujet et établit une zone d'exclusion d'un mille autour des plateformes de forage afin d'empêcher tout contact entre les embarcations de pêche artisanale et les structures pétrolières.

« Nous modifions légèrement notre approche. Nous commençons par fournir des navires plus aptes à la navigation, puis nous sensibilisons nos pêcheurs à cette notion et nous nous efforçons de les familiariser avec les règles et les bonnes pratiques de navigation et de pêche », a-t-elle déclaré.

À Nzeto, la ministre, en visite de deux jours à Zaire, a été reçue par le gouverneur de la province, Adriano Mendes de Carvalho.

Carmen Sacramento Neto animera une activité similaire dans la municipalité de Soyo ce mercredi.

La province de Zaire possède un littoral de 250 kilomètres formé par les municipalités de Soyo, Nzeto, Quêlo et Tomboco.