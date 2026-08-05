Angola: Un programme de soutien à l'agriculture familiale bénéficie à 141 familles

Uíge ( — Cent quarante et une familles d'agriculteurs de la municipalité de Songo, dans la province d'Uíge, ont bénéficié de 391 hectares de terres cultivées grâce au Programme local de soutien à l'agriculture familiale (PLAAF).

Lancé en 2021 par le Gouvernorat provincial d'Uíge, ce programme vise à lutter contre la faim et la pauvreté au sein des communautés.

La mise en oeuvre du PLAAF a permis la mécanisation et la préparation de 300 hectares de terres arables, ainsi que la distribution d'intrants et de semences aux familles d'agriculteurs des 23 municipalités de la province.

Dans une déclaration mardi à l'ANGOP, la directrice municipale de l'agriculture de Songo, Catarina Mena, a expliqué que le programme concernait des familles d'agriculteurs des villages de Quimalalo, Quiangala, Quinvuenga, Sanzamo et du chef-lieu de la municipalité.

La responsable a également indiqué que pour la saison agricole 2025/2026, 154 hectares de terres supplémentaires ont été préparés, permettant une récolte de 350 tonnes de produits agricoles divers.

Pour la saison 2026/27, Catarina Mena a précisé que le programme vise à bénéficier à 688 familles d'agriculteurs des villages de Quimalalo, Quiangala, Quinvuenga, Sanzamo et du chef-lieu de la municipalité.