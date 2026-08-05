Tunisie: Partenariat tuniso-thaïlandais - La CCI-Tunis s'active pour rééquilibrer les échanges

Le pôle patronal de la capitale cherche à redéfinir les contours des flux commerciaux avec l'Asie du Sud-Est. Face à un déficit commercial vis-à-vis de Bangkok, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Tunis (CCI-Tunis) a reçu une délégation diplomatique asiatique. L'objectif est d'ouvrir le marché thaïlandais aux produits tunisiens à forte valeur ajoutée allant de l'agroalimentaire pour arriver aux composants automobiles.

Najeh Ben Abdessalem, vice-président de la CCI de Tunis, s'est entretenu avec une délégation de l'ambassade de Thaïlande basée au Caire, sous la conduite du ministre conseiller aux affaires commerciales, Niwat Apichartbutra. Cette rencontre bilatérale a servi de plateforme pour analyser les raisons de la faiblesse des échanges commerciaux actuels, jugés largement en deçà des capacités industrielles et agricoles réelles des deux nations. Et ce, tout en jetant les bases de futures alliances industrielles.

Il va sans dire que la configuration actuelle du commerce bilatéral souffre d'une asymétrie flagrante au détriment des caisses tunisiennes. La Tunisie importe massivement des biens manufacturés complexes, notamment du matériel de transport, des machines industrielles, des composants électriques, ainsi que des matières premières comme le caoutchouc, les produits chimiques et les céréales. Ce flux unilatéral engendre un excédent structurel majeur pour l'économie thaïlandaise. Pour renverser la vapeur, la structure patronale tunisienne entend justement exploiter ce canal diplomatique afin de positionner les fleurons de l'économie locale sur le marché de Bangkok, transformant ainsi cette dépendance importatrice en un levier de négociation pour les exportateurs nationaux.

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« La stratégie de reconquête, lit-on dans un communiqué publié pour l'occasion, repose sur la promotion de filières tunisiennes hautement compétitives à l'échelle internationale ». L'accent, selon la même source, a été mis sur le potentiel d'exportation de l'huile d'olive conditionnée, des dattes de qualité supérieure, des produits de la mer et de la filière biologique. Sur le plan industriel, les négociateurs tunisiens ont poussé l'avantage des secteurs des composants automobiles, du câblage électrique et de l'industrie pharmaceutique, complétés par l'offre technologique et les services numériques. « L'intégration de ces compétences dans les circuits de distribution asiatiques constitue une opportunité majeure pour diversifier les partenaires de la Tunisie et garantir des relations d'affaires plus équitables », lit-on encore.