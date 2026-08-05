Tunisie: Patrimoine - Le pays engage un grand inventaire de ses édifices religieux pluriels

La préservation de la mémoire plurielle de la Tunisie s'inscrit désormais au coeur des priorités gouvernementales en matière de patrimoine. Le ministère des Affaires culturelles s'attaque justement à la mise à niveau technique et foncière des églises et autres temples du pays. Un chantier destiné à pérenniser des monuments témoins de la diversité spirituelle, civilisationnelle et architecturale de la nation.

Sous l'impulsion de la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, une réunion technique de premier plan a permis de dresser un état des lieux exhaustif des lieux de culte chrétiens et juifs répartis sur l'ensemble du territoire national. Cette concertation visait à actualiser les registres cadastraux et à clarifier le statut légal de ces propriétés affectées à l'administration publique. Et ce, pour pallier aux litiges fonciers et administratifs qui entravent parfois une exploitation optimale de ces espaces. La tutelle entend à travers cette action, à asseoir une gouvernance rigoureuse à même de garantir la sauvegarde et l'animation culturelle de chaque site.

Au-delà des aspects purement réglementaires, l'évaluation de la solidité structurelle de ces édifices a occupé une place centrale dans les débats. De nombreuses structures souffrent de dégradations liées au temps, nécessitant des arbitrages budgétaires urgents pour planifier des campagnes de réhabilitation ou des interventions de maintenance préventive. A ce titre, le département culturel insiste sur le respect absolu des protocoles techniques internationaux en matière de restauration monumentale où chaque chantier devrait impérativement respecter l'intégrité architecturale originelle et les spécificités de ces joyaux d'époque.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces édifices religieux constituent des composantes indissociables du creuset identitaire national. Ils témoignent de la trajectoire millénaire d'une Tunisie terre d'accueil, façonnée par des vagues de brassages théologiques et humains. En sanctuarisant ces lieux à travers un calendrier d'action précis et régulier, les autorités culturelles réaffirment leur volonté de transmettre ce legs architectural intact aux générations futures, tout en consolidant l'attractivité mémorielle et touristique des régions concernées.