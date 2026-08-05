Tunisie: Logement social - Après Sfax, la formule de la location-vente s'étend à Sousse

Confirmant une dynamique nationale visant à concrétiser l'accès à la propriété d'ici l'été 2027, le gouvernement accélère le déploiement de sa nouvelle politique de l'habitat social à travers le pays. Après une première étape à Sfax, le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari, s'est rendu à la Cité Hached, dans le gouvernorat de Sousse, pour acter le lancement officiel d'un projet de construction de 14 appartements.

Mobilisant une enveloppe budgétaire de 2,6 millions de dinars, ce chantier constitue la toute première concrétisation du mécanisme de location-vente dans la région sahélienne. Cette formule vise à transformer l'aspiration légitime à la propriété en une réalité concrète pour les foyers tunisiens issus des classes moyennes et ceux à faibles revenus. En effet, les autorités locales prévoient une finalisation rapide des structures pour permettre une remise des clés aux attributaires avant la saison estivale 2027.

Cette initiative s'insère dans les grands équilibres du plan de développement national couvrant la période 2026-2030. A rappeler que cette stratégie globale ambitionne d'édifier environ 5 000 logements à caractère social répartis sur l'ensemble des gouvernorats de la République. Pour l'exercice en cours, l'objectif sectoriel a été revu à la hausse avec une programmation fixée à 1 200 unités résidentielles. Les services techniques du ministère s'activent pour que l'intégralité des chantiers prévus sur le territoire national démarre effectivement avant la fin de l'année.

Il est également à noter qu'afin d'assurer une transparence absolue dans l'attribution de ces biens publics et d'éviter les lourdeurs bureaucratiques, le processus de sélection sera entièrement numérisé. Une plateforme informatique d'envergure nationale sera en effet prochainement accessible aux citoyens. Cet outil technologique permettra d'évaluer objectivement les demandes d'éligibilité, de centraliser le suivi des dossiers et de publier les listes définitives des bénéficiaires en fonction de critères sociaux rigoureux.

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Il est aussi à rappeler que cette politique articulée sur la création de logement répondant à la formule de location-vente traduit la volonté de l'Etat qui tend à redynamiser la fonction sociétale des promoteurs immobiliers publics, assurer la justice sociale et préserver le droit au logement digne pour les forces laborieuses du pays.