Tunisie: Le pays, à jamais, libre et souveraine

Certes, la Tunisie n'est ni le paradis ni l'enfer. C'est, en revanche, une terre bénie où il fait toujours bon vivre pour ceux qui l'aiment et la défendent. Ceux qui amalgament le système politique et le pays ont toujours tort. Ils sont malheureusement contre toute expérience démocratique et toute initiative d'émancipation.

Pour ceux qui ont la mémoire courte, un petit rafraîchissement de mémoire serait très utile. Kaïs Saïed n'est pas arrivé au pouvoir suite à un coup d'État. Tout le monde, y compris les instances internationales, reconnaît la légitimité de son accession au pouvoir.

En revanche, la soi-disant opposition, largement soutenue et généreusement financée par ces mêmes instances internationales, ne fait que mettre en question les décisions prises par le Chef de l'État et de discréditer les projets nationaux en cours de réalisation.

Le problème de cette même prétendue opposition est qu'elle est restée enfermée dans une approche critique, voire destructive, sans pour autant faire de propositions ou présenter d'alternatives. Car le vrai rôle d'une vraie opposition est d'exprimer ses choix et de promouvoir un projet sociétal autre.

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Malheureusement, au lieu de jouer pleinement ce rôle et d'assumer cette mission, elle a choisi la facilité : s'installer à l'étranger aux frais de la princesse et essayer, à tout prix, de semer la zizanie dans son pays d'origine.

Cela sans oublier certaines pratiques, désormais très connues, qui consistent à déstabiliser le pays. Les exemples ne manquent pas : coupure d'eau potable, d'électricité, incendies tous azimuts et retrait du marché de certains produits de base. Or, la concordance de ces actes criminels pose plusieurs questions. Imaginez qu'en seulement quelques jours, près de cinq mille hectares de forêts sont partis en fumée.

On veut nous faire croire que rien ne marche dans ce pays !

Un objectif très malsain auquel même ses instigateurs ne croient vraiment pas.

En réponse à ces renégats, nous disons clairement mais fièrement que la Tunisie n'est pas une exception ni dans son entourage maghrébin, arabe et africain et encore moins méditerranéen. Bien au contraire, c'est un pays qui fait face à ses difficultés spécifiques mais qui oeuvre avec conviction, détermination et patriotisme à en trouver les meilleures solutions, loin de toute forme d'ingérence étrangère et à l'abri des diktats de certaines institutions financières internationales.

Que toutes les Tunisiennes et tous les Tunisiens soient unis autour d'une seule et unique cause : la défense de la Tunisie et la préservation de ses acquis, sa liberté et sa souveraineté. Loin de donner des conseils, encore moins des leçons, à certains égarés, l'Histoire nous a toujours enseignés que seuls les vrais patriotes sont au service de leur nation. Une nation libre pour toujours et à jamais souveraine.