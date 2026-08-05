Tunisie: Coupures d'électricité ce mercredi dans le Grand Tunis - Horaires et zones concernées

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé que des coupures tournantes d'électricité pourraient être appliquées, ce mercredi 5 août 2026, dans plusieurs zones du Grand Tunis.

Ces interruptions pourraient intervenir entre 12h30 et 17h00, de manière intermittente. La durée de chaque coupure ne devrait pas dépasser deux heures, selon l'état du réseau électrique et les besoins liés à l'équilibre entre la production et la consommation.

Cette mesure exceptionnelle s'inscrit, selon la STEG, dans le cadre de la préservation de la sécurité, de la stabilité et de la continuité du système électrique national.

Les zones potentiellement concernées

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Les coupures pourraient toucher les secteurs suivants :

Ennasr

Les Jardins d'El Menzah

Les Berges du Lac

La Soukra

Sidi Fraj

Nouvelle Médina

Borj Touil

Sanhaja

La Goulette

El Mourouj

Ben Arous

Mégrine

Aïn Zaghouan

Jedeida

Ezzahra

Borj Cedria

Le Kram

Hammam-Lif

La Manouba

La STEG précise que cette liste n'est pas définitive et que d'autres zones pourraient être concernées en fonction de l'évolution de la situation et des contraintes du réseau.

Le rétablissement de l'électricité pourra avoir lieu sans préavis. Les habitants des zones concernées sont donc invités à prendre les précautions nécessaires, notamment pour protéger les appareils électriques et les équipements sensibles.

Pour signaler une urgence ou obtenir davantage d'informations, les clients peuvent contacter la STEG au 71 239 222, ainsi qu'aux numéros indiqués sur leurs factures de consommation.

La société présente ses excuses pour cette mesure exceptionnelle et appelle ses clients à faire preuve de compréhension et de coopération.