Tunisie: Régulation des marchés - Pour face aux aléas climatiques, le ministère du Commerce mise sur l'anticipation

Afin de stabiliser l'approvisionnement et contenir les prix, le ministre du Commerce, Samir Abid, prône une stratégie d'alerte précoce. Il s'agit d'un tournant stratégique majeur dans la gestion des flux commerciaux et de la stabilité des prix à travers le territoire national.

Réunis dans cet objectif via visioconférence, les directeurs régionaux du ministère du Commerce et du Développement des Exportations ont reçu des orientations fermes pour préserver le pouvoir d'achat face aux récentes perturbations météorologiques. A noter que cette concertation administrative d'envergure nationale se tient dans un contexte climatique particulièrement instable où la Tunisie est marquée par des intempéries dont l'impact a pesé sur les récoltes et les acheminements locaux. Lors de cette session ordinaire, Samir Abid, a formellement prescrit l'implémentation d'une méthodologie d'action préventive.

Cette orientation sectorielle vise à interpréter les signaux du marché en amont afin d'amorcer les ajustements requis avant que les fluctuations globales ne déstabilisent les circuits de distribution ou ne lèsent le consommateur tunisien. Pour le ministre, l'administration ne doit plus se cantonner à une posture de réaction face aux anomalies logistiques passagères, mais doit impérativement développer des mécanismes d'analyse prévisionnelle capables de tuer, dans l'oeuf, toute dynamique de crise sectorielle.

En effet, le manifeste officiel diffusé par les services ministériels à l'issue des travaux insiste sur l'obligation d'instaurer une veille territoriale accrue, englobant l'inspection rigoureuse des appareils de production agricole, des plateformes industrielles, des volumes de stockage stratégique et des réseaux de revente. L'efficacité de ce déploiement repose sur la collecte systématique de données quantitatives réactualisées dans la mesure où cela constitue le seul levier fiable pour édicter des arbitrages réglementaires pertinents et opportuns.

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La sauvegarde du pouvoir d'achat citoyen et la pérennisation de la souveraineté distributive demeurent les fondements même de l'orientation précitée. Pour matérialiser cette vocation protectrice de l'État, la tutelle exige une harmonisation structurelle immédiate entre l'échelon central et les déconcentrations régionales. Cette synergie opérationnelle devrait impérativement s'étendre aux autorités gouvernementales et aux cellules techniques des autres ministères partenaires. Et ce, afin de garantir que chaque décision économique soit parfaitement calibrée pour répondre aux réalités économiques et géographiques propres à chaque gouvernorat.