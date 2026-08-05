Tunisie: Logement social - Le pays lance la formule de la location-vente à Sfax

L'accès à la propriété immobilière s'ouvre à une nouvelle catégorie de Tunisiens grâce au déploiement de mécanismes de financement innovants. Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat a en effet donné le coup d'envoi de la construction de la résidence « Malek » à Sakiet Ezzit. Un projet pilote qui amorce un plan quinquennal ambitieux visant à livrer 5 000 logements d'ici 2030 pour les salariés à revenus modestes et moyens.

En se déplaçant à la Cité El Ons 2, dans la délégation de Sakiet Ezzit au gouvernorat de Sfax, le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari a officialisé le démarrage du chantier de la résidence « Malek ». Il s'agit d'un complexe immobilier de 35 appartements qui matérialise la formule de location-vente. Portée par le Fonds de Promotion du Logement pour les Salariés, cette formule inédite cible prioritairement les travailleurs à revenus intermédiaires ou limités et qui sont souvent exclue des circuits classiques du crédit-maison bancaire.

Cette opération de terrain, note-t-on dans un communiqué de presse, s'intègre dans une planification d'envergure nationale qui s'étalera sur quatre ans, de 2026 à 2030. L'objectif stratégique consiste à bâtir un parc global de 5 000 habitations sociales, maintenant une cadence de livraison constante de 1 000 unités résidentielles par an.

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Cette politique traduit la volonté de l'Etat de redynamiser la fonction sociétale des promoteurs immobiliers publics, assurant ainsi les fondements de la justice sociale et préservant le droit au logement digne pour les forces laborieuses du pays.

Pour garantir une transparence totale et faciliter l'accès aux requêtes citoyennes, l'administration parachève actuellement les aspects techniques d'un portail virtuel centralisé conçu à cet effet. « Cette plateforme informatique de référence sera accessible au grand public dès le mois de décembre 2026 », lit-on dans le communiqué précité. Elle regroupera, ajoute-t-on encore, « l'intégralité des projets immobiliers programmés à l'échelle nationale, permettant aux bénéficiaires potentiels de suivre le déploiement des chantiers et de s'informer sur les modalités d'éligibilité en temps réel ».