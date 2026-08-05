Tunisie: Vers un renforcement stratégique du partenariat économique et diplomatique

Les prochaines échéances bilatérales entre la Tunisie et l'Irak ont été au coeur des entretiens menés, ce mercredi à Amman, entre le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, et le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Irak, Fouad Hussein.

Selon un communiqué publié par la diplomatie tunisienne, les deux responsables ont passé en revue les réunions et événements à venir, dans l'objectif de donner une nouvelle impulsion au partenariat bilatéral. Les discussions ont porté sur le renforcement des échanges dans des secteurs clés tels que l'économie, le commerce, l'investissement, la santé, l'agriculture, le tourisme, les transports et la culture. Les deux ministres ont également souligné la nécessité de maintenir une concertation continue face aux évolutions rapides et aux défis sécuritaires et politiques de la région.

Cette rencontre s'est tenue en marge des travaux de la Commission ministérielle arabe chargée de l'action internationale pour Al-Qods. Elle a offert l'opportunité de rappeler la profondeur des liens historiques et fraternels qui unissent la Tunisie et l'Irak, tout en réaffirmant la volonté commune d'élever la coopération bilatérale à des horizons plus larges.

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Abordant la situation en Palestine, Mohamed Ali Nafti et Fouad Hussein ont renouvelé le soutien indéfectible de leurs pays respectifs aux droits légitimes du peuple palestinien. Ils ont appelé à une intensification des démarches arabes et internationales pour protéger la ville sainte d'Al-Qods, préserver son statut historique et juridique, et défendre ses lieux saints musulmans et chrétiens.