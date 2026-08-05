Tunisie: Marché parallèle - Plus de 32 000 fournitures scolaires saisies au premier semestre

Les opérations de contrôle économique menées durant le premier semestre de l'année 2026 ont abouti à la saisie de 1 926 fournitures scolaires, ainsi qu'à la réexportation ou à la destruction de 30 648 autres unités non conformes, dans le cadre des efforts visant à protéger les consommateurs et à garantir la sécurité des produits.

Ces chiffres ont été présentés lors de la réunion périodique des directeurs régionaux, tenue ce mardi par visioconférence sous la présidence du ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Ouaid. La rencontre a été l'occasion d'évaluer l'avancement des préparatifs de la rentrée scolaire 2026-2027, engagés de manière anticipée.

Selon un communiqué du ministère publié ce mercredi, les actions de contrôle portent notamment sur la vérification de la conformité de la qualité des articles scolaires, du respect de l'étiquetage obligatoire et de la loyauté des transactions commerciales.

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La réunion s'est également penchée sur l'état de l'approvisionnement dans l'ensemble des gouvernorats, en ciblant particulièrement la disponibilité de certains produits clés tels que l'eau minérale, la volaille, les pommes de terre et les denrées de base distribuées par l'Office tunisien du commerce (OTC).

À cette occasion, le ministre Samir Ouaid a insisté sur la nécessité d'anticiper les grandes échéances de consommation à venir, en premier lieu le Mouled et la rentrée scolaire, tout en gérant les intersaisons de production. Il a souligné le rôle central du stockage comme levier de régulation du marché et de garantie d'un approvisionnement continu, notamment pour soutenir des secteurs stratégiques comme le tourisme.