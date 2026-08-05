Nigeria: L'Infanzia Missionaria fête ses 25 ans - Une lueur d'espérance pour le peuple et la communauté ecclésiale

Lagos — L'Enfance missionnaire célèbre ses 25 ans d'existence et marque cet anniversaire par un congrès national empreint de gratitude pour le chemin parcouru jusqu'à présent. « Chaque jubilé est un moment de mémoire, de gratitude et de renouveau », a écrit Soeur Inês Paulo Albino, Secrétaire Générale de l'OEuvre Pontificale de l'Enfance Missionnaire (POSI), dans son message adressé aux enfants et aux adolescents à l'occasion de cet anniversaire important.

La Secrétaire Générale de la POSI est arrivée dans le pays vendredi 1er août et effectue de nombreuses visites dans différents diocèses, notamment pour découvrir sur place les projets soutenus par la POSI. Soeur Albino sera l'invitée d'honneur du Congrès et interviendra jeudi 6 août lors de deux rencontres de formation, respectivement avec les enfants et avec les directeurs et coordinateurs.

« Dans un pays riche de peuples, de cultures et de traditions comme le Nigeria, mais également marqué par des défis qui mettent à l'épreuve la coexistence fraternelle, l'Évangile continue de proclamer une vérité toujours nouvelle : le Christ est notre paix », a souligné Soeur Albino dans son message. « Il abat les murs de la haine, guérit les blessures de la division et appelle chacun à vivre comme des frères et soeurs. C'est pourquoi la mission de la Sainte Enfance revêt une importance particulière : éduquer les enfants à la fraternité universelle, c'est semer les graines de la paix qui porteront des fruits abondants pour les générations futures », dans une période historique marquée par des violences et des déchirures qui font également souffrir les communautés chrétiennes.

L'HISTOIRE DE POSI AU NIGÉRIA

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Au Nigeria, on entend parler pour la première fois de l'Enfance missionnaire en 1993. Cela fait 150 ans que l'Enfance Missionnaire a été fondée par Mgr Charles de Forbin-Janson, en 1843 à Paris. L'écho de cet anniversaire important parvient également jusqu'au Nigeria. C'est Soeur Mary Bennet Ezeokoli, IHM, qui raconte cette histoire fascinante. Dans un récit à mi-chemin entre le journal intime et l'ouvrage de vulgarisation, elle nous fait découvrir toutes les difficultés, mais aussi toute la beauté des premiers pas de la POSI nigériane.

Il est frappant de constater qu'à partir de 1993, les OPM se sont développées à tel point que c'est Mgr Hypolite, nommé directeur national des OPM, qui a immédiatement demandé qu'un projet soit élaboré sur la meilleure façon d'intégrer la POSI dans le contexte nigérian. Sa conviction reposait sur le fait que la meilleure manière de faire fonctionner pleinement les OPM au Nigeria était justement de partir de la POSI. « Après la guerre du Biafra (1967-1970), le gouvernement avait pris le contrôle de toutes les écoles ecclésiastiques de la région du Biafra, puis de l'ensemble du pays ; par conséquent, la prise en charge directe de l'éducation des enfants avait été retirée à l'Église ou, à tout le moins, considérablement réduite », peut-on encore lire dans le texte.

Soeur Mary Bennet Ezeokoli collabore dès lors de plus en plus étroitement avec le directeur des OPM, à tel point que des lignes directrices sont élaborées, des jeux sont créés, du matériel est partagé, ainsi que tout ce qui peut être nécessaire à l'enracinement de la POSI sur le territoire. La première réunion/séminaire des coordinateurs après la première session de la SOMA (École des animateurs missionnaires) de 2000 et 2001, qui s'était tenue à Onitsha, Ibadan et Abuja, s'est déroulée à la Regina Pacis Girls Secondary School d'Abuja, du 1er au 3 août 2001.

À cette occasion, la POSI a été officiellement inaugurée le 3 août 2001 lors de la messe de clôture. Parmi les personnes présentes figuraient les vingt-sept coordinateurs issus de 17 diocèses qui avaient participé au séminaire. « Nous ne disposons pas d'une organisation équivalente pour nos plus jeunes enfants, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école. Et pourtant, nous savons que ces enfants âgés de 3 à 14 ans se trouvent à la phase la plus cruciale de leur développement. Nous devons faire davantage pour nos enfants dès maintenant », peut-on lire dans le texte de Soeur Mary Bennet Ezeokoli.

« Il semble que la réponse soit à chercher dans l'OEuvre de la Sainte Enfance. Concrètement, cela signifie que nous aurons une POSI tant au niveau scolaire que paroissial. Avec le temps, de la patience et beaucoup de travail, la POSI au niveau scolaire acquerra dans toutes les écoles primaires le même statut, ou un statut similaire à celui dont bénéficient les Jeunes Étudiants Catholiques dans les établissements secondaires. Quoi qu'il en soit, elle peut immédiatement revêtir ce statut dans nos écoles et chercher progressivement à l'obtenir également dans les écoles publiques. Le cours d'éducation religieuse nous offre une formidable opportunité de mobiliser nos enfants en faveur de la POSI sans enfreindre en aucune manière la réglementation gouvernementale. »

LE CONGRÈS NATIONAL ET LA VISITE DE SOEUR ALBINO

Depuis hier et jusqu'au 7 août, le San Gregory College de Lagos accueille le Congrès national de la POSI, organisé par les OPM nigérianes. Le père Solomon Zaku, directeur des OPM, et soeur Sylvaline Obiezughara OP, référente pour la POSI nigériane, sont en première ligne dans l'organisation de cet événement. Prière et formation seront les deux axes de ces journées, dont le thème central est « Nous sommes un en Christ ». « "Nous sommes un en Christ" nous conduit au coeur du mystère chrétien. Saint Paul nous rappelle que "nous sommes tous un en Jésus-Christ" (Gal 3, 28).

Notre unité n'est pas le fruit d'un simple accord humain, mais un don du Saint-Esprit, qui fait de nous des membres du Corps unique du Christ. De cette communion naît la mission : une Église unie est une Église missionnaire ; une communauté réconciliée devient un signe crédible de l'amour de Dieu pour le monde », a rappelé Soeur Albino dans son message. Dimanche dernier, la Secrétaire Générale de la POSI s'est rendue dans le diocèse d'Abuja, où elle a rencontré de très nombreux enfants et adolescents à qui elle a dit : « Jésus vous appelle à être ses amis. Cultivez chaque jour ce lien, par la prière, le don de soi, la charité, l'écoute de la Parole de Dieu et la participation aux sacrements. N'ayez pas peur de témoigner de votre foi avec simplicité et joie. Même les plus petits gestes de bonté, de sincérité, de pardon et de service peuvent transformer la vie des personnes et rendre le monde plus humain ». La visite de Soeur Albino s'est poursuivie à la Nonciature Apostolique, tandis que lundi, elle s'est rendue à la Conférence épiscopale, dans le diocèse de Minna, et a pu prendre connaissance des projets soutenus par la POSI à Abuja.