Ile Maurice: L'état de santé de l'apprenti-jockey Bavish Soodoo s'améliore

Les nouvelles sont rassurantes concernant l'état de santé de l'apprentijockey mauricien Bavish Soodoo, grièvement blessé vendredi dernier à l'hippodrome de Fairview, en Afrique du Sud. Dans un communiqué publié lundi soir, la South African Jockey Academy fait état d'une évolution positive de son état de santé. L'habitant de Bambous «continue de faire des progrès encourageants vers son rétablissement».

Son médecin se dit «très satisfait» de son évolution. Si cette amélioration se poursuit au même rythme, Bavish Soodoo pourrait quitter l'unité des soins intensifs jusqu'en fin de semaine, une étape importante dans son long processus de guérison. L'Académie a tenu à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées depuis le drame. «We remain incredibly grateful for the continued prayers, messages of support and well wishes as Bavish continues his recovery», indique-t-elle.

Pour rappel, Bavish Soodoo a été victime d'une terrible chute vendredi, quelques instants après l'arrivée de la quatrième course disputée à Fairview. Alors qu'il venait de prendre la deuxième place en selle sur Ravilious, son cheval a claqué et s'est effondré à une trentaine de mètres après le poteau d'arrivée. Projeté au sol, le Mauricien a ensuite été écrasé par sa monture, avant d'être pris en charge par les secours d'urgence. Le cheval a dû être euthanasié.

Hospitalisé dans un état critique après avoir subi un grave traumatisme crânien, Bavish Soodoo a d'abord été maintenu inconscient sous surveillance médicale. Au cours du week-end, il est sorti du coma et a recommencé à interagir avec ses proches, une première avancée jugée très encourageante par les médecins. Même si la prudence reste de mise et que sa rééducation s'annonce longue, cette nouvelle mise à jour redonne espoir à sa famille, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble de la communauté hippique mauricienne et sud-africaine, qui continue de lui témoigner un important élan de solidarité.

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