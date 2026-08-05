Ile Maurice: L'après «Finance Bill» - Le gouvernement à l'épreuve des résultats

L'adoption du Finance Bill et de l'Economic and Financial Measures (Miscellaneous Provisions) Bill marque la fin d'une séquence parlementaire mouvementée. Des semaines durant, les débats se sont cristallisés autour de la réforme des pensions. Désormais, le temps de la législation est terminé. Commence celui, beaucoup plus délicat, de l'exécution.

Pour l'Alliance du changement, il s'agit désormais de rétablir un climat de sérénité, de restaurer la confiance et, surtout, de démontrer que les choix économiques opérés produiront des résultats tangibles. Car un gouvernement est davantage jugé sur sa capacité à transformer ses réformes en résultats concrets, que sur la qualité de ses intentions.

La marche arrière en 48 heures sur le Means test a démontré que, même doté d'une confortable majorité parlementaire, un gouvernement ne peut ignorer durablement la pression de l'opinion publique lorsqu'elle se transforme en mouvement de contestation.

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Pour autant, Navin Ramgoolam n'a jamais renoncé à l'objectif principal de la réforme. Son raisonnement ne varie pas : Maurice fait face à un vieillissement accéléré de sa population et le financement de la pension universelle deviendra progressivement insoutenable si rien n'est entrepris. Les projections officielles évoquent une facture qui pourrait approcher les Rs 100 milliards à l'horizon 2035. Pour le Premier ministre (PM), il ne s'agit donc pas d'une réforme idéologique mais d'une nécessité budgétaire destinée à préserver la pension des générations futures.

Cette conviction explique également la fermeté dont il a fait preuve au sein même de son gouvernement. La révocation de Sydney Pierre de son poste de junior minister au Tourisme, après que celui-ci a voté contre les amendements au National Pensions Act, dépasse largement le désaccord parlementaire. Elle constitue un signal politique adressé à l'ensemble de l'équipe gouvernementale.

Dissidence : zéro tolérance

Dans le système de Westminster, le principe de la responsabilité collective n'est pas une simple convention protocolaire. Il constitue l'un des fondements de l'action gouvernementale. Chaque ministre est tenu de défendre publiquement une décision arrêtée par le Cabinet, quelles que soient ses réserves personnelles. En sanctionnant Sydney Pierre, Navin Ramgoolam rappelle qu'il n'entend tolérer aucune dissidence sur ce qu'il considère comme les grandes réformes structurantes de son mandat.

Cette décision comporte évidemment une part de risque politique. Une partie de l'opinion a salué le vote de Sydney Pierre comme un acte de courage, certains allant jusqu'à le présenter comme un défenseur des retraités face à la discipline gouvernementale. Mais du point de vue du PM, le coût politique d'une dissidence ouverte aurait été bien plus élevé. Il ne pouvait laisser s'installer l'idée que chacun serait libre de choisir les réformes qu'il accepte ou refuse de soutenir. La cohésion de l'exécutif constitue désormais une condition essentielle à la réussite du programme économique.

Car l'opposition, elle, ne laissera aucun répit au gouvernement. Le Mouvement socialiste mauricien a choisi de faire de la réforme des pensions son principal angle d'attaque. Le parti de Pravind Jugnauth exploite une colère populaire réelle et entend transformer cette contestation sociale en avantage politique durable.

Le paradoxe n'échappe toutefois à personne : l'ancien pouvoir critique une réforme rendue nécessaire, en partie, par ses engagements. En politique, les responsabilités du passé s'effacent souvent devant les opportunités du présent.

Pour l'Alliance du changement, le véritable défi ne sera donc plus de convaincre l'opposition. Il sera de convaincre la population que les sacrifices consentis aujourd'hui produiront demain une économie plus solide, des finances publiques plus saines et un État-providence durable.

Cette démonstration sera d'autant plus difficile que le retrait du Means test laisse un vide budgétaire estimé à Rs 6,2 milliards entre janvier et juin 2027. Ce qui fragilise l'équation financière à laquelle le gouvernement avait pensé pour accélérer la consolidation des finances publiques. Navin Ramgoolam reconnaît que cet argent devra être trouvé. D'où l'annonce de plusieurs comités chargés d'identifier des économies, de revoir les priorités d'investissement public, d'améliorer l'efficacité des dépenses de l'État et de renforcer les recettes fiscales sans casser la dynamique économique.

Cette stratégie traduit une volonté de préserver l'objectif de réduction du déficit budgétaire, mais sa réussite demeure loin d'être acquise. Les économies annoncées devront se concrétiser rapidement, tandis que les nouvelles mesures fiscales devront produire les recettes attendues dans un contexte international toujours incertain.

C'est précisément sur ce terrain que les agences de notation observent désormais Maurice. Dans son analyse publiée le 31 juillet, Moody's souligne que le principal risque réside désormais dans la capacité réelle du gouvernement à mener jusqu'au bout son programme de consolidation budgétaire.

Risque d'exécution

Le message de Moody's est sans ambiguïté : le risque d'exécution s'est accru après la suspension partielle de la réforme des pensions, précisant qu'elle ne tient pas compte, dans son scénario central, des recettes potentielles liées à l'accord sur les Chagos. Autrement dit, Maurice devra démontrer qu'il est capable d'assainir ses finances publiques sans compter sur des revenus exceptionnels mais incertains.

La pression s'exerce donc simultanément sur plusieurs fronts. Les marchés financiers attendent une réduction durable du déficit. Les agences de notation surveillent l'évolution de la dette publique. Les partenaires économiques souhaitent davantage de visibilité. Quant à la population, elle réclame avant tout une amélioration tangible du pouvoir d'achat et de meilleures perspectives d'emploi pour les jeunes.

Le gouvernement entre ainsi dans la deuxième année de son mandat avec une équation particulièrement complexe. Les grandes orientations sont désormais connues. Les instruments législatifs ont été adoptés. Les arbitrages politiques ont été rendus. Reste à démontrer que ces réformes peuvent effectivement produire davantage de croissance, attirer plus d'investissements, améliorer la productivité et restaurer progressivement les équilibres budgétaires.

L'Alliance du changement n'a plus le luxe de se contenter d'expliquer sa stratégie. Elle doit désormais en apporter la preuve. Chaque indicateur économique, chaque investissement, chaque création d'emploi et chaque avancée dans la réduction du déficit seront scrutés par tous.

L'avenir politique du gouvernement se jouera probablement moins dans les débats parlementaires que dans sa capacité à obtenir des résultats mesurables. Car si l'électeur peut accepter des réformes difficiles, il attend en retour des bénéfices concrets. À l'inverse, si les sacrifices consentis ne se traduisent pas par une amélioration de la situation économique ni par une meilleure qualité de vie, le capital politique des élections de 2024 risque de s'éroder plus rapidement que prévu.

À ce stade de la législature, un second mandat est encore loin d'être acquis. Le gouvernement dispose toujours d'un important capital institutionnel, mais celui-ci devra désormais être transformé en capital de résultats. C'est précisément sur ce terrain que se jouera la véritable épreuve du pouvoir. Le temps dira si Navin Ramgoolam aura réussi son pari : réformer sans fracturer le pays, restaurer les finances publiques sans étouffer la croissance et convaincre les Mauriciens que les efforts exigés aujourd'hui constituent le prix à payer pour préserver le modèle économique et social.