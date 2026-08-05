Ile Maurice: La FCC s'oppose à la libération sous caution de Rajcoomar Seewoo et Ranjeet Deoojee

L'ancien assistant surintendant de police Rajcoomar Seewoo et l'inspecteur Ranjeet Deoojee restent en détention. Présentés ce mercredi devant la cour de district de Port-Louis, ils font chacun l'objet d'une accusation provisoire de public official using his office for gratification. La Financial Crimes Commission (FCC) s'est opposée à leur remise en liberté sous caution, faisant notamment valoir un risque d'interférence avec les témoins.

Les deux policiers sont visés par une enquête découlant d'une perquisition menée le 30 mars 2024 à Vallée-des-Prêtres. La FCC les soupçonne d'avoir abusé de leurs fonctions lors de cette opération, au cours de laquelle une importante somme d'argent avait été saisie.

Selon nos informations, Rajcoomar Seewoo a nié toute implication dans cette perquisition, tandis que Ranjeet Deoojee a également rejeté les accusations. Leur demande de remise en liberté sous caution sera examinée le 11 août. Souffrant lors de l'audience, l'inspecteur Deoojee a été autorisé par la magistrate Ameerah Dhunnoo à recevoir des soins à l'hôpital.