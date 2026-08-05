Ile Maurice: Le pays et l'Arabie saoudite renforcent leur coopération

Maurice et l'Arabie saoudite s'apprêtent à signer un mémorandum d'entente (MoU) intergouvernemental afin de renforcer leur coopération dans le secteur de l'énergie.

Cet accord établit un cadre de collaboration étendu entre le ministère de l'Énergie et des services publics de Maurice et le ministère de l'Énergie de l'Arabie saoudite, favorisant le partage d'informations, l'échange d'expertise et les initiatives conjointes.

Le mémorandum d'entente facilitera des échanges réguliers sur l'élaboration des politiques, les approches réglementaires et l'évolution du marché afin d'aider les deux pays à améliorer leurs performances énergétiques. Il encourage également les partenariats stratégiques, la coopération technique et les investissements potentiels dans des projets énergétiques, en adéquation avec les priorités et les capacités de chaque nation.

Dans l'ensemble, ce protocole d'accord vise à accélérer la transition vers les énergies propres, à renforcer la résilience et à favoriser un accès fiable à l'énergie grâce à des actions concrètes menées en coopération et à des projets communs.