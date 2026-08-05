Cote d'Ivoire: Soldes 2026 - Le gouvernement fixe la deuxième période du 10 au 31 août

Les consommateurs ivoiriens pourront profiter, du 10 au 31 août 2026, de la deuxième période légale des ventes soldes de l'année. L'annonce a été faite par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, qui invite les opérateurs économiques à se conformer strictement à la réglementation en vigueur.

Dans un communiqué, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat précise que cette campagne nationale de soldes se déroulera sur l'ensemble du territoire, conformément au décret n° 2013-167 du 6 mars 2013 portant organisation des ventes soldes et autres formes de ventes équivalentes.

Cette période commerciale, qui s'étendra du lundi 10 au lundi 31 août 2026, permettra aux commerçants d'écouler leurs stocks à des prix réduits tout en offrant aux consommateurs des opportunités d'achat à des conditions avantageuses.

Le ministère rappelle toutefois que l'organisation des ventes soldes est strictement encadrée par les textes en vigueur. Les commerçants désireux d'y prendre part sont appelés à respecter les règles fixées par la réglementation afin de garantir la sincérité des réductions annoncées et de préserver les droits des consommateurs.

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Dans cette perspective, les services compétents du ministère effectueront des missions de contrôle sur l'ensemble du territoire national. Ces opérations viseront à vérifier la conformité des pratiques commerciales, la transparence des transactions ainsi que le respect des dispositions légales encadrant les ventes promotionnelles.

À travers ces contrôles, les autorités entendent prévenir les pratiques commerciales frauduleuses, renforcer la confiance des consommateurs et assurer une concurrence saine entre les opérateurs économiques.

Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat invite ainsi les professionnels du secteur à anticiper cette échéance et à veiller au strict respect de la réglementation afin que cette deuxième période légale des soldes se déroule dans les meilleures conditions, au bénéfice des commerçants comme des consommateurs.