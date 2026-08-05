Cote d'Ivoire: Fête de l'indépendance - L'Inde à l'honneur, avec un contingent militaire au défilé

Un contingent de l'armée indienne participera pour la première fois au défilé du 7 août à Yopougon.

Une première historique dans la coopération militaire. La présence indienne s'annonce comme l'un des faits marquants de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le ministre d'État indien aux Affaires extérieures et à l'Environnement, aux Forêts et au Changement climatique, Kirti Vardhan Singh, est attendu à Abidjan du 6 au 8 août 2026. Invité aux festivités nationales, il conduira une visite qui traduit la volonté des deux pays de donner un nouvel élan à leur partenariat stratégique.

Cette visite intervient dans un contexte de renforcement des relations entre Abidjan et New Delhi. Les deux pays développent leur coopération dans plusieurs secteurs, notamment le commerce, le développement, la formation, les énergies renouvelables, la santé, l'agriculture, la transformation numérique et la défense.

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Au cours de son séjour en terre ivoirienne, Kirti Vardhan Singh devrait être reçu par le Président de la République, Alassane Ouattara. Il aura également un entretien avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Kaba Nialé. Les échanges porteront notamment sur l'état de la coopération bilatérale, les partenariats en cours et les nouvelles opportunités de collaboration entre les deux pays.

Le ministre indien prendra également part au banquet d'État offert par le Chef de l'État ivoirien, à l'occasion duquel il devrait échanger avec plusieurs hautes personnalités ivoiriennes.

Le principal temps fort de cette visite sera toutefois la participation d'un contingent des Forces armées indiennes au défilé militaire du 7 août à Yopougon. Il s'agira d'une première historique, un contingent militaire indien n'ayant jamais auparavant pris part aux festivités nationales ivoiriennes.

Cette participation constitue un symbole fort du rapprochement entre les deux pays dans les domaines de la défense et de la sécurité. Elle devrait également illustrer la confiance mutuelle et le renforcement des liens entre les forces armées ivoiriennes et indiennes.

Le contingent est issu du Régiment d'artillerie de l'Armée indienne, l'une de ses composantes les plus anciennes et les plus prestigieuses, forte d'une histoire de plus de deux siècles. Placés sous le commandement du major Sandeep Dhillon, les militaires indiens défileront sous la devise du Régiment, « Sarvatra Izzat-o-Iqbal », qui signifie « Partout avec honneur et gloire ».

Au-delà de sa dimension militaire, cette présence entend donner une portée particulière à l'amitié entre Abidjan et New Delhi. Elle marque la volonté des deux pays d'élargir leur coopération à de nouveaux domaines et de consolider leur partenariat stratégique.

Depuis plusieurs années, l'Inde accompagne la Côte d'Ivoire à travers différents programmes de coopération. Ces initiatives concernent notamment les bourses d'études, le renforcement des capacités, l'assistance technique, la transformation numérique et les projets de développement.

Les échanges commerciaux entre les deux pays connaissent également une progression régulière. Cette dynamique devrait être renforcée par de nouvelles opportunités d'investissement et de partenariat dans des secteurs stratégiques pour les deux économies.

Abidjan et New Delhi entretiennent par ailleurs une coopération étroite dans les enceintes internationales et affichent des convergences sur plusieurs enjeux, notamment le développement durable, la lutte contre le changement climatique et la promotion de la coopération Sud-Sud.

L'environnement, autre symbole de la visite

Le séjour du ministre indien sera marqué par un geste à forte portée environnementale. Kirti Vardhan Singh procédera à la plantation d'un arbre Ashoka à l'ambassade de l'Inde à Abidjan, dans le cadre de l'initiative du Premier ministre Narendra Modi, intitulé « Ek Ped Maa Ke Naam », qui signifie « Un arbre au nom de notre Mère la Terre ».

Cette initiative vise à promouvoir la plantation d'arbres et la sensibilisation à la protection de l'environnement. À Abidjan, elle devrait symboliser l'engagement partagé de l'Inde et de la Côte d'Ivoire en faveur de la lutte contre le changement climatique et de la construction d'un avenir plus durable.

Avec cette visite officielle, New Delhi entend ainsi conforter sa présence et ses partenariats en Afrique. Pour Abidjan, elle offre l'occasion de consolider une coopération déjà diversifiée et d'explorer de nouvelles perspectives dans la diplomatie, le commerce, l'investissement, la défense, l'environnement et les échanges entre les peuples.