Cote d'Ivoire: Tourisme et Loisirs/Fête de l'Indépendance - Yopougon se prépare à offrir le meilleur de la « Sublime Côte d'Ivoire »

À deux jours de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le ministère du Tourisme et des Loisirs intensifie les préparatifs afin d'assurer une fête à la hauteur des attentes.

Dans la nuit du 4 août 2026, une importante délégation conduite par l'Inspecteur général du ministère, Georges Boka Bi Yao, a effectué une mission d'immersion et d'évaluation technique dans plusieurs établissements de Yopougon, épicentre des festivités populaires et véritable capitale de la convivialité ivoirienne.

Mandatée par le ministre Siandou Fofana, la délégation comprenait notamment la Directrice générale des Loisirs, Isabelle Anoh, le Directeur général de l'Industrie touristique et hôtelière, Dr Fagama Klo, ainsi que plusieurs directeurs régionaux, responsables techniques et conseillers du ministère.

Au-delà de son caractère symbolique, cette sortie visait à s'assurer que les opérateurs du secteur Tourisme-Hôtellerie-Restauration-Loisirs (THRL) sont pleinement mobilisés pour accueillir les nombreux visiteurs attendus dans les meilleures conditions.

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« Yopougon est une vitrine du vivre-ensemble et du savoir-vivre à l'ivoirienne. Elle contribue à donner corps au leitmotiv "Abidjan est le plus doux au monde" et participe pleinement au rayonnement de la Sublime Côte d'Ivoire », a souligné Georges Boka Bi Yao.

Une mission technique axée sur la sécurité, l'hygiène et la qualité de l'accueil

Comme à Bouaké lors des festivités de l'An 65, cette immersion s'inscrit dans la continuité des opérations de contrôle engagées par le ministère pour accompagner les établissements vers une meilleure conformité.

Les inspections se sont articulées autour de trois axes majeurs.

Le premier concernait la sécurité. Les équipes ont vérifié la capacité d'accueil des établissements, l'organisation des flux de clientèle, le balisage des issues de secours, ainsi que la disponibilité et le bon fonctionnement des extincteurs. L'affichage des consignes de sécurité et les dispositifs de prévention des incendies ont également été passés au crible.

Le deuxième volet portait sur l'hygiène. Les inspecteurs ont examiné la propreté des cuisines et des espaces de restauration, le respect de la chaîne du froid, l'hygiène du personnel, ainsi que la salubrité des sanitaires afin de prévenir tout risque d'intoxication alimentaire pendant cette période de forte affluence.

Enfin, l'accent a été mis sur la qualité de l'accueil. Disponibilité et courtoisie du personnel, orientation des visiteurs, affichage des tarifs et capacité des établissements à absorber les pics de fréquentation figuraient parmi les principaux critères évalués.

« C'est en respectant les normes que nous pourrons bâtir une industrie touristique forte, compétitive et durable », a insisté l'Inspecteur général.

Des opérateurs mobilisés pour une fête réussie

Au terme de cette tournée, la délégation s'est dite satisfaite des dispositions prises par les professionnels du secteur.

De l'Hôtel Détente au Restaurant Firenze, en passant par le Placali Abouré, l'OBV Complexe, le Vino Lounge Bar, le Central VIP Night-Club et l'Hôtel Eulis, les responsables rencontrés ont affiché leur détermination à offrir une expérience mémorable aux visiteurs.

Au Maquis Placali Abouré, les promoteurs annoncent un programme festif mêlant gastronomie ivoirienne et concert live du début d'après-midi jusqu'au petit matin.

« Nous sommes fiers de montrer que Yopougon est une commune où l'on peut célébrer la joie dans l'ordre et la sécurité », a confié un restaurateur du quartier Maroc. Une responsable hôtelière du Nouveau Quartier estime, pour sa part, que cette visite « encourage les opérateurs à améliorer continuellement la qualité de leurs prestations ».

Une régulation qui porte ses fruits

Cette mission s'inscrit dans le prolongement de la vaste campagne de contrôle menée du 17 au 30 juin 2026 à Yopougon, Abobo et Anyama. À Yopougon, près de 400 établissements ont été inspectés. Plus de 300 structures ont fait l'objet de mises en demeure pour non-conformité, soit un taux d'irrégularité estimé entre 55 % et 60 %. Depuis, près de 80 % des exploitants concernés ont engagé des démarches de régularisation.

Les établissements conformes sont désormais tenus d'afficher leur agrément officiel et d'appliquer la Taxe de Développement Touristique (TDT), fixée à 2,5 % du montant hors taxes facturé au client.

À travers cette démarche, le ministère du Tourisme et des Loisirs entend professionnaliser davantage l'offre touristique nationale, tout en garantissant aux populations et aux visiteurs un cadre sécurisé, accueillant et conforme aux standards de qualité.

Entre héritage culturel, hospitalité légendaire et effervescence populaire, Yopougon s'apprête ainsi à confirmer son statut de coeur battant des festivités de l'Indépendance et à offrir au monde le visage d'une Côte d'Ivoire festive, organisée et résolument tournée vers l'excellence.