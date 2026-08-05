Cote d'Ivoire: Architecture - Un jury international valide les travaux de 17 jeunes étudiants ivoiriens

Après cinq années de formation en architecture, une vingtaine d'étudiants de l'École d'architecture d'Abidjan (Eaa) ont présenté leurs travaux personnels de fin d'études (Tpfe), tout au long de la journée du mardi 4 août 2026. Les résultats ont été proclamés dans la soirée par le jury, en présence des parents des impétrants.

Le directeur de l'École d'architecture d'Abidjan, Dr Aké Blanchard, a expliqué que, cette année, les candidats ont été évalués par un jury international. Présidé par le directeur de l'École d'architecture de Rabat (Maroc), Abdelhadi Ibnyahya, ce jury est composé d'architectes et d'enseignants-chercheurs venus du Burkina Faso, de Madagascar, du Bénin et du Portugal.

Ainsi, sur les 20 étudiants ayant présenté leurs travaux, 17 ont été déclarés admis et ont, par conséquent, obtenu leur diplôme de master. Les femmes ont été majoritaires parmi les admis, avec neuf lauréates. Ouréga Sella est la major de cette promotion, avec une moyenne de 17,30/20. Elle décroche ainsi le prix du meilleur Travail personnel de fin d'études, doté d'un million de Fcfa. Ouréga Sella et les cinq autres premiers verront leurs projets exposés lors de la prochaine édition du Salon de l'architecture et du bâtiment (Archibat).

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Pour le président du jury, ces travaux témoignent d'une réelle capacité d'analyse, d'un engagement scientifique et d'une volonté d'apporter à l'architecture des réponses concrètes adaptées aux besoins des sociétés. Il a, à cet effet, félicité les candidats pour le travail accompli.

« Derrière chaque projet se dessine la vision d'une génération de jeunes architectes conscients des enjeux contemporains, ouverts sur leur environnement et animés par une véritable ambition de contribuer au développement de leur territoire », a-t-il affirmé.

Il n'a pas manqué de souligner que sa présence en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre d'une convention liant l'Eaa à l'École d'architecture de Rabat. Ce rapprochement entre les deux établissements traduit leur volonté commune de construire un partenariat académique durable, fondé sur l'échange de compétences et le partage d'expériences.

Le président du Conseil de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, Joseph Amon, par ailleurs président du conseil d'administration de l'Eaa, a également indiqué que son établissement est désormais entré dans une nouvelle phase de coopération. La prochaine convention sera signée avec une école d'Amérique du Nord, a-t-il annoncé.

S'adressant aux étudiants, Joseph Amon leur a rappelé que le métier d'architecte est une profession exigeante, mais passionnante, qui leur procurera de nombreuses satisfactions. « Entrer dans la famille des architectes, c'est respecter un code de déontologie, un règlement intérieur, ainsi que les clients qui feront appel à vous pour solliciter vos services », a-t-il déclaré.

Neuf auditeurs de la formation continue ont également reçu leur certificat après six mois de formation.