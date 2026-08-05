Cote d'Ivoire: Professeur Ayé Denis - L'homme qui veille quand la vie vacille

Des couloirs du Chu de Cocody aux technologies de pointe du Chu d'Angré, le parcours d'un médecin qui a fait de l'urgence vitale sa vocation.

Il y a des spécialités médicales que l'on choisit. Et puis il y a celles qui vous choisissent.

Pour le professeur Ayé Denis, 62 ans, Professeur titulaire en Anesthésie réanimation en 2026, la réanimation est née d'une rencontre presque fortuite, au troisième étage du Chu de Cocody. Il n'était alors qu'un étudiant en médecine, externe en quatrième année, effectuant son stage en chirurgie.

Ses aînés l'envoyaient régulièrement chercher du matériel ou solliciter les médecins réanimateurs. Il observait. Il écoutait. Il découvrait surtout une médecine différente, où le temps ne se comptait plus en heures ou en jours, mais en minutes, parfois en secondes. « Nous avons découvert leur remarquable capacité d'intervention face aux situations les plus critiques. Leur maîtrise, leur réactivité et leur efficacité nous ont profondément fascinés. C'est ainsi qu'est née notre passion pour la réanimation », raconte-t-il.

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Quelques années plus tard, cette fascination allait devenir une vocation, puis une carrière. Aujourd'hui, chef du service d'anesthésie-réanimation du Chu d'Angré, le professeur Ayé Denis appartient à cette génération de médecins ivoiriens qui ont accompagné la transformation progressive du système de santé.

Son parcours raconte, à lui seul, une partie de l'évolution de la médecine ivoirienne : celle d'une pratique longtemps confrontée aux limites de ses moyens, mais qui s'est progressivement ouverte à de nouvelles compétences, à de nouveaux équipements et aux innovations technologiques.

Une vocation née dans un couloir d'hôpital

Le choix de la réanimation s'impose véritablement lorsqu'il réussit le concours de l'internat. « Notre premier choix a naturellement été la réanimation, une spécialité que nous n'avons jamais quittée », explique-t-il.

Commence alors un parcours hospitalo-universitaire exigeant. Interne, ancien interne, assistant chef de clinique après l'obtention du CES, puis maître-assistant : chaque étape renforce son expérience et affine sa conception de cette médecine si particulière.

Mais le médecin sait que, dans une discipline aussi exigeante, l'apprentissage ne peut jamais être considéré comme achevé. Il part ainsi se perfectionner en France pendant plus de quatre ans. À son retour, il franchit une nouvelle étape en réussissant le concours d'agrégation en réanimation, alors qu'il exerce au Chu de Yopougon auprès de son maître, le professeur Amonkou.

Cette trajectoire, jalonnée d'apprentissage, de transmission et d'exigence, le conduit, quelques années plus tard, au Chu d'Angré.

Bâtir un service à partir de zéro

En 2017, le professeur Ayé Denis est détaché au Chu d'Angré. Sa mission : participer à la mise en place du service de réanimation de ce nouvel établissement hospitalo-universitaire. Un an plus tard, en 2018, il en devient officiellement le chef de service.

La tâche est à la mesure de l'enjeu. Une unité de réanimation ne se résume pas à des lits et à des appareils. Elle repose sur une organisation rigoureuse, des compétences spécialisées, une disponibilité permanente et une capacité à prendre des décisions dans des situations où la moindre erreur peut avoir de lourdes conséquences.

Car c'est ici qu'arrivent les patients dont le pronostic vital est immédiatement engagé. « Notre mission est de traiter les défaillances aiguës des organes vitaux : atteintes neurologiques, respiratoires, cardiovasculaires, rénales, métaboliques ou hématologiques, ainsi que les intoxications graves », précise le praticien.

Comas, traumatismes graves, détresses respiratoires, infections sévères, complications obstétricales, hémorragies majeures, insuffisances rénales aiguës ou suites de chirurgies lourdes : le service accueille des patients dont l'état nécessite une surveillance permanente et des soins hautement spécialisés. La réanimation est, en quelque sorte, le lieu où l'hôpital livre son combat le plus direct contre la mort.

Quand chaque seconde compte

Dans cette discipline, le médecin ne travaille jamais seul. Autour du patient gravement malade se déploie une véritable chaîne de compétences : médecins, infirmiers, aides-soignants, techniciens et autres professionnels de santé. Tous poursuivent le même objectif : maintenir les fonctions vitales, traiter la cause de la défaillance et donner au patient les meilleures chances de survie.

Cette réalité explique aussi pourquoi la réanimation est l'une des spécialités médicales les plus exigeantes. Le praticien doit être capable d'identifier rapidement une détresse, d'en comprendre l'origine, de choisir le traitement approprié et d'en mesurer les effets presque instantanément.

Mais cette médecine de l'urgence est aussi une médecine de l'anticipation. Surveiller un patient, c'est souvent repérer la dégradation d'une fonction vitale avant qu'elle ne survienne. C'est intervenir avant que le point de non-retour ne soit atteint.

Dans cette discipline, le médecin ne travaille jamais seul. Autour du patient gravement malade se déploie une véritable chaîne de compétences : médecins, infirmiers, aides-soignants, techniciens et autres professionnels de santé. Tous poursuivent le même objectif : maintenir les fonctions vitales, traiter la cause de la défaillance et donner au patient les meilleures chances de survie.

Cette réalité explique aussi pourquoi la réanimation est l'une des spécialités médicales les plus exigeantes. Le praticien doit être capable d'identifier rapidement une détresse, d'en comprendre l'origine, de choisir le traitement approprié et d'en mesurer les effets presque instantanément. Mais cette médecine de l'urgence est aussi une médecine de l'anticipation. Surveiller un patient, c'est souvent repérer la dégradation d'une fonction vitale avant qu'elle ne survienne. C'est intervenir avant que le point de non-retour ne soit atteint.

La pandémie de Covid-19 aura rappelé au monde entier cette réalité. Lorsque le virus a frappé, les services de réanimation sont devenus le dernier rempart pour les patients atteints des formes les plus graves. Respirateurs, surveillance continue, assistance des fonctions vitales : la crise sanitaire a placé les réanimateurs au premier rang.

Le Chu d'Angré a lui aussi traversé cette période. « La réanimation constitue l'avant-garde lors des grandes menaces épidémiques. Nous l'avons vécu ici, au Chu d'Angré, pendant la pandémie de Covid-19 », se souvient le professeur Ayé Denis.

La crise a également révélé une fragilité longtemps sous-estimée : le déficit mondial en médecins réanimateurs. « À cette époque, la pénurie de médecins réanimateurs s'est fait ressentir partout dans le monde », souligne-t-il.

Cette expérience a confirmé une conviction : la réanimation ne peut être considérée comme une spécialité parmi d'autres. Elle constitue un élément stratégique de la résilience d'un système de santé.

À la médecine intensive s'ajoute la médecine de catastrophe. Dans ces situations exceptionnelles, le réanimateur doit être capable de participer à l'organisation des secours, au triage des victimes et à la prise en charge des blessés les plus graves.

Une médecine qui ne peut plus rester immobile

Mais le défi de la réanimation ivoirienne n'est pas seulement celui des équipements. Il est aussi celui des compétences. Pour le professeur Ayé Denis, l'avenir passe d'abord par une transformation de la formation médicale. Il souhaite notamment une présence plus importante des enseignants dans les services hospitaliers afin que les apprenants bénéficient d'un encadrement quotidien au contact des patients.

Il plaide également pour le développement des centres de simulation médicale. Ces espaces permettent aux étudiants et aux professionnels de répéter des gestes complexes, de travailler en équipe et d'apprendre à gérer des situations critiques sans mettre en danger un patient réel. Car la médecine change. Et elle change vite. « Les progrès technologiques évoluent à une vitesse impressionnante. Nous devons constamment nous former à travers des colloques, des ateliers, des séminaires et des formations continues afin de garantir une prise en charge toujours plus performante », estime le professeur.

Dans la réanimation moderne, la technologie occupe une place croissante. Respirateurs artificiels, systèmes de monitorage, dispositifs de suppléance d'organes, échographie au lit du patient : les outils permettent aujourd'hui d'observer avec une précision croissante les fonctions vitales et d'adapter les traitements. Une nouvelle révolution se profile désormais avec l'intelligence artificielle. Elle pourrait contribuer à l'analyse des données médicales, à la détection précoce de certaines complications et à l'aide à la décision clinique.

Mais pour le professeur Ayé Denis, la technologie ne saurait être dissociée de la compétence humaine. Une machine peut mesurer, alerter et assister. Elle ne remplace ni l'expérience du médecin, ni son jugement, ni sa capacité à prendre une décision dans un contexte complexe. C'est toute l'équation de la médecine de demain : faire entrer davantage de technologie sans perdre l'humain.

Angré, symbole d'une médecine ivoirienne en mouvement

Le Chu d'Angré, le plus récent des Centres hospitaliers universitaires de Côte d'Ivoire, illustre cette évolution. Malgré sa relative jeunesse, l'établissement s'est progressivement imposé dans le paysage hospitalier ivoirien grâce à ses différentes expertises médicales, à la compétence de ses équipes et à un plateau technique permettant la prise en charge de pathologies complexes.

À travers son service de réanimation, c'est une autre image de la médecine ivoirienne qui se dessine : celle d'un secteur qui tente de conjuguer héritage et innovation, expérience des pionniers et nouvelles technologies, formation classique et simulation, médecine humaine et outils numériques.

À écouter le professeur Ayé Denis raconter son parcours, une idée revient en filigrane : la médecine ne progresse jamais par génération spontanée. Elle avance par transmission. Le jeune externe qui, autrefois, montait au troisième étage du Chu de Cocody pour solliciter les réanimateurs est devenu à son tour un maître. Celui qui transmet à de nouveaux médecins les gestes, les réflexes et les exigences d'une discipline où l'on ne dispose parfois que de quelques instants pour agir.