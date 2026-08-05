Togo: Ces gardiens discrets qui protègent la biodiversité

5 Août 2026
Togonews (Lomé)

Le gouvernement a présenté la mission des écogardes dans le combat pour un Togo plus vert.

Protéger la faune, défendre la flore et contribuer à la science : ces priorités résument le travail de ces agents, indispensables pour maintenir l'équilibre entre besoins des populations et conservation des ressources naturelles.

« Dans les forêts, parcs, réserves et zones protégées, une armée discrète veille chaque jour sur la richesse naturelle du pays. Ce sont les écogardes, agents de terrain dont la mission est de protéger la biodiversité nationale », a expliqué le ministère de l'Environnement.

Loin des projecteurs, ces hommes et femmes patrouillent, surveillent et interviennent pour préserver un patrimoine écologique menacé par la déforestation, le braconnage et les feux de brousse.

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Leur travail : surveiller les espaces protégés, démanteler les pièges des braconniers, lutter contre les espèces invasives et sensibiliser les communautés locales à la conservation. Le ministère les voit aussi comme des acteurs scientifiques, en première ligne pour collecter des données utiles à la planification environnementale.

Le métier n'est pas simple pour autant. Les zones à couvrir sont vastes, les conditions de travail exigeantes, et les tensions avec certaines populations, poussées par la nécessité économique à exploiter les ressources naturelles, ne sont pas rares.

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